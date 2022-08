Ferguson, ícone do Manchester United, elogia Giggs no julgamento por agressão — CMIO Esportes

O ex-técnico do Manchester United Alex Ferguson elogiou o temperamento de seu ex-jogador Ryan Giggs em seu julgamento pelo suposto ataque e comportamento controlador de sua ex-namorada e sua irmã.

Dando provas em nome do ex-jogador de futebol que é acusado de uma série de crimes contra Kate Greville, bem como um contra sua irmã mais nova Emma, ​​Ferguson afirmou que nunca observou Giggs ficar bravo ou violento nos 24 anos em que trabalharam juntos na Manchester United.

Ele alegou que Giggs tinha um “temperamento fantástico” e que o jogador do Manchester United foi tratado “como o número um” dentro do clube.













Giggs foi uma das cargas mais confiáveis ​​de Ferguson ao longo de sua carreira no futebol. O galês fez 963 aparições em todas as competições pelo Manchester United e foi fundamental para algumas das conquistas mais duradouras de Ferguson, incluindo dois títulos da Liga dos Campeões desde que entrou no time principal com apenas 17 anos.

“Elas [Manchester United] estava passando por um período ruim quando cheguei ao clube em 1986”, disse Ferguson.

“Tínhamos um grande trabalho a fazer. Vimos Ryan como um passo para uma situação melhor em relação aos jovens jogadores. O problema é que a imprensa começou a compará-lo com George Best. Tivemos que enfrentar muita atenção no menino.

“Quando alguém está dizendo que você é o próximo George Best, é um grande problema. Mas o menino era ótimo, sem problemas.”

Ele acrescentou ao júri: “Quando perdia a calma, usava Ryan como exemplo. Ele pegaria a ponta afiada da minha língua, mas eu sabia que ele aguentaria. Outros jogadores se sentavam e pensavam: ‘Se Ryan pode aguentar, todos nós podemos aguentar’.

“Ele foi o melhor exemplo que tive em qualquer clube. Todos olharam para Ryan como o número um.”

O tribunal também ouviu na sexta-feira uma carta escrita a Giggs por Greville três dias antes de sua prisão por agressão, na qual ela o acusou de ser infiel em seu relacionamento por dormir com pelo menos outras oito mulheres, na qual ela o descreveu como um “mentiroso compulsivo e trapaceiro em série.”

“Agora sei que você diz as mesmas coisas que me diz para várias mulheres. Não sou nada de especial, fui apenas aquele que você não deixou ter uma vida feliz.”

No início desta semana, Giggs admitiu que se considerava um “traição de amor” e disse que foi infiel em todos os relacionamentos que já teve, embora tenha negado agressão a Greville.













O testemunho de Ferguson em nome de Giggs veio depois que mensagens entre ele e Greville foram lidas em voz alta no tribunal.

“Você é a geléia do meu donut, a trufa do meu macarrão, o sal da minha tequila”, escreveu em uma mensagem.

Em outro enviado na véspera de Ano Novo de 2017, Giggs escreveu uma mensagem em que soletrava o nome de Greville: “G de Gorgeous, R de Radiant, E de Extraordinary, V de Vivacious, I de Idolized (por mim), L de Legs, L de Legs, E de Tudo o que eu quis.”

Giggs também foi descrito como escrevendo ‘poesia’ para seu ex-parceiro, que foi amplamente ridicularizado como “desagradável” na imprensa do Reino Unido, e no qual ele descreveu Greville como fazendo dele “tão duro quanto um totem.”

O julgamento continua.