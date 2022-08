Nadador dos EUA não vacinado é recebido na Austrália meses após a briga de Djokovic – CMIO Esportes

Michael Andrew estará livre para competir no evento ‘Duel in the Pool’ – meio ano após a feia saga de deportação de Novak Djokovic

O nadador americano Michael Andrew está pronto para competir por seu país no confronto ‘Duel in the Pool’ contra a Austrália em Sydney nesta semana, depois que a estrela não vacinada foi capaz de aproveitar os requisitos de entrada recentemente relaxados. A situação trouxe a deportação do tenista sérvio Novak Djokovic da Austrália de volta ao foco.

Andrew, 23, alinhará para a equipe dos EUA no confronto altamente antecipado com as potências rivais da natação Austrália.

Retornando após um hiato de sete anos, o ‘Duel in the Pool’ terá três dias de eventos em locais internos e externos, incluindo a icônica Bondi Beach, bem como o Sydney Olympic Park Aquatic Centre.

Mas a participação de Andrew trouxe um escrutínio especial, depois que o nadador enfrentou críticas da mídia em sua terra natal no verão passado por aparecer nas Olimpíadas de Tóquio sem vacinar.

Defendendo sua decisão, Andrew disse na época que “Não queria colocar nada no meu corpo que eu não soubesse como reagiria potencialmente.”

“Como atleta de elite, tudo o que fazemos é muito calculado. … Eu não queria arriscar nenhum dia de folga, porque há períodos em que, se você tomar a vacina, você tem que lidar com alguns dias de folga”, disse o nadador nascido em Minnesota.

É relatado que Andrew não mudou sua postura desde Tóquio, onde fez parte da equipe dos EUA que conquistou o ouro no revezamento 4x100m medley.

Apenas dois meses atrás, a posição de Andrew o teria impedido de entrar na Austrália sob a estrita exigência de vacinação do país para não-cidadãos.

No entanto, as autoridades Down Under relaxaram suas regras em julho, não exigindo mais que os visitantes declarem seu status de vacinação contra a Covid ou obtenham isenção de viagem.

“À medida que mais e mais pessoas viajam internacionalmente e ficamos mais confiantes em gerenciar nosso risco de Covid, nossos aeroportos estão ficando mais movimentados”. explicou a ministra australiana de Assuntos Internos, Clare O’Neil.

"A remoção desses requisitos não apenas reduzirá os atrasos em nossos aeroportos, mas também incentivará mais visitantes e trabalhadores qualificados a escolher a Austrália como destino."













Isso ajudou jogadores como Andrew, mas chegou tarde demais para o tenista sérvio Djokovic.

O vencedor de 21 Grand Slams foi infamemente privado da chance de defender seu título no Aberto da Austrália em janeiro, depois de ser deportado em uma disputa por seu status de vacina.

Apesar de ir para a Austrália com uma isenção médica para competir em Melbourne depois de se recuperar de uma infecção por coronavírus, Djokovic foi detido em um centro de imigração em uma longa saga que o libertou, apenas para ser detido novamente e finalmente expulso do país após a intervenção de funcionários do governo.

Djokovic, de 35 anos, desde então jogou no Aberto da França e em Wimbledon – vencendo o último torneio -, mas se vê impedido de participar do Aberto dos EUA no final deste mês porque as regras de fronteira americanas impedem a entrada de estrangeiros não vacinados.

Essa situação foi fortemente criticada por jogadores como a lenda do tênis americano John McEnroe, que a descreveu como “BS” e acusou os políticos de “atrapalhando demais”.

Djokovic continua a treinar plenamente e tem esperança de uma entrada tardia no Grand Slam de Nova York caso as regras sejam relaxadas, embora isso pareça improvável. O sérvio sempre disse que está disposto a abrir mão de títulos em vez de ceder e ser vacinado.

Djokovic também pode ser forçado a perder os Abertos da Austrália de 2023 e 2024, com a deportação do país normalmente com uma proibição de três anos para solicitar um visto novamente.

Foi sugerido, no entanto, que as autoridades australianas poderiam intervir para garantir que ele possa participar do evento do próximo ano.