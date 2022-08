Ginasta russa se recusa a competir por nação da UE após escândalo — CMIO Esportes

Jelizaveta Polstjanaja, a ginasta rítmica que nasceu na Letônia de pais russos, anunciou que não representará mais seu país de nascimento no cenário internacional em meio a uma disputa em que ela afirma que foi solicitada a renunciar à cidadania russa para continuar com a equipe letã.

Polstjanaja, de 19 anos, esteve no centro de um escândalo depois que ela disse no Instagram no início deste mês que havia recebido um ultimato das autoridades de ginástica da Letônia em que ela foi solicitada a abandonar seu passaporte russo se quisesse competir em eventos futuros, como o Campeonato Mundial em Sofia, Bulgária, no próximo mês.

No entanto, isso foi contestado pela Federação de Ginástica da Letônia, que disse que simplesmente perguntou se Polstjanaja poderia se anunciar apenas como cidadã da Letônia, uma vez que atletas que reivindicam dupla cidadania não são elegíveis para financiamento estatal.

Os chefes da ginástica letã anunciaram posteriormente em um comunicado na semana passada que permitiriam que Polstjanaja representasse a Letônia, mas que ela teria que financiar suas próprias despesas devido ao seu status de dupla cidadã da Letônia e da Rússia.

No entanto, Polstjanaja, que suspendeu seus treinamentos durante o processo, disse em comunicado que as restrições impostas à sua capacidade de treinar e competir pela Federação de Ginástica da Letônia a deixaram sem opção a não ser desistir de representar o país em eventos futuros.

“Todo esse tempo me mantive em forma com treinos em casa, pois entendi que não tinha o direito de treinar na Rússia até a determinação final do meu status.”, disse ela, por RIA Novosti.

“Isso é proibido pelas autoridades letãs. Juntamente com o treinador, depois de avaliar todas as circunstâncias, chegamos ao entendimento de que eu não conseguiria ganhar a forma competitiva ideal para ter um desempenho adequado no Campeonato Mundial. O processo de treinamento foi interrompido e o tempo de preparação é limitado.

“O processo forçado de preparação no meu caso está excluído, pois tenho várias lesões crônicas que exigem uma abordagem especial no treinamento, principalmente após uma longa pausa.

“Não posso me dar ao luxo de me apresentar em um torneio tão significativo e responsável como o Campeonato Mundial sem preparação. Esta não é apenas a minha reputação como atleta, mas também a reputação do país que represento.”













A adolescente Polstjanaja acrescentou que o furor em torno do assunto afetou seu estado emocional e psicológico e acrescentou que ela “precisa de tempo” para superar o problema e avaliar seus objetivos de um dia competir nas Olimpíadas.

“As alterações à lei adotada pelo Comitê Olímpico da Letônia (LOK) em 18 de maio de 2022 em relação aos atletas com cidadania russa não permitem mais progressos em direção ao meu objetivo de qualificação e participação nos Jogos Olímpicos.,” ela disse.

“Ao longo da minha carreira esportiva, minha família financiou totalmente minhas atividades. Entrar na equipe olímpica da Letônia permitiu apenas parcialmente remover o encargo financeiro dela. A privação de financiamento nunca seria o motivo do abandono do meu objetivo.

“Você sabe que não poderei participar de competições classificatórias e participar dos Jogos Olímpicos no futuro.

“Devido às circunstâncias acima, às limitações das minhas atividades esportivas e à situação atual de mal-entendidos, não vejo mais a possibilidade de continuar minha carreira esportiva na Letônia”, disse. concluiu a estrela.

As ginastas russas continuam proibidas pela autoridade governamental global, a FIG, que impôs uma proibição no início de março após o início do conflito na Ucrânia.













A Letônia está entre as nações que pedem duras sanções esportivas à Rússia, com o parlamento nacional, o Saeima, determinando em abril que as equipes e atletas do país não devem competir em nenhum torneio com sede na Rússia ou na Bielorrússia.

“As pessoas que violarem esta disposição não podem mais ser incluídas nas equipes nacionais ou receber financiamento para despesas de treinamento ou competição do orçamento do Estado ou do governo local.” a decisão declarada.

Em particular, a mudança foi vista como afetando as estrelas letãs do hóquei no gelo que jogam na KHL, com sede na Rússia.

Eles enfrentam a exclusão automática da seleção nacional se assinarem por times russos, embora alguns jogadores – como o goleiro Janis Kalnins – tenham optado por continuar a fazê-lo.

O time de hóquei letão Dinamo Riga saiu da KHL antes da temporada 2022/23, tendo feito parte da liga desde 2008.