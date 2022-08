Imagem de Tyson provoca medos de saúde (FOTOS) — CMIO Esportes

Os fãs expressaram preocupação com a lenda do boxe Mike Tyson depois que o ex-campeão dos pesos pesados ​​foi visto sendo transportado por um aeroporto de Miami em uma cadeira de rodas.

Tyson, de 56 anos, voltou ao ringue de boxe no final de 2020 para enfrentar o ícone Roy Jones Jr. seu poder de marca o abandonou desde que pendurou as luvas em 2005.

Mas, apesar de várias promessas de fazer mais partidas de exibição, ele ainda precisa amarrar as luvas novamente – e há preocupações de que os dias de Tyson no ringue finalmente tenham ficado para trás depois que imagens preocupantes da estrela apareceram online mostrando o lendário lutador olhando ligeiramente pior para uso em cadeira de rodas no Aeroporto Internacional de Miami.

A saúde do ex-campeão de boxe dos pesos pesados ​​Mike Tyson está falhando e diz que sua ‘data de validade pode chegar muito em breve’ Mike Tyson é retratado em uma cadeira de rodas no aeroporto de Miami, levantando novos temores por sua saúde em meio a problemas com ciática. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK — Zedbugs (@Zedbugs1) 17 de agosto de 2022

As imagens vêm três semanas depois que Tyson foi flagrado parecendo instável em seus pés em Nova York, e em meio a relatos de que ele está sofrendo de um surto de ciática nas costas.

No entanto, ele parecia estar de bom humor e foi visto posando para selfies com os fãs.

As fotos vêm um mês ou mais removidas de Tyson, sugerindo em seu podcast que seu “data de validade” estava se aproximando rapidamente.

“Todos nós vamos morrer um dia, é claro”, disse ele em seu podcast, Hotboxin’.

“Então, quando eu olho no espelho, vejo aquelas pequenas manchas no meu rosto, eu digo: ‘Uau. Isso significa que minha data de validade está chegando perto, muito em breve.’ ”

Mas se os fãs estão muito preocupados com a saúde de Tyson nos últimos meses, ele mostrou que tem o que é preciso para despachar um fã indisciplinado – depois que ele foi filmado em um voo batendo repetidamente em um passageiro (e supostamente bêbado) que supostamente havia vem abusando verbalmente dele por um período prolongado de tempo.

“Lembra quando ele estava falando sobre um retorno? Ele é velho como o resto de nós”, escreveu um fã em resposta às imagens.

“Mike provavelmente não tem vontade de andar… Ele tem o direito de relaxar”, acrescentou outro.

Outro, porém, fez um alerta: “Por favor, não me diga que ele está acabando como Muhammad Ali.”