Ex-astro do tênis pede bandeiras da Ucrânia em eventos dos EUA para incomodar os russos — CMIO Esportes

O tenista ucraniano aposentado Aleksandr Dolgopolov implorou aos torcedores que levem a bandeira de seu país a qualquer partida com jogadores russos ou bielorrussos nos torneios dos EUA neste verão.

A ex-número 13 do mundo respondeu a um incidente no Cincinnati Open no último fim de semana, quando uma fã de tênis envolta em uma grande bandeira ucraniana foi convidada a deixar uma partida de qualificação disputada entre as jogadoras russas Anna Kalinskaya e Anastasia Potapova.

A árbitra Morgane Lara foi vista falando com a fã, mais tarde chamada de ‘Lola’, antes que a equipe de segurança interviesse e pedisse que ela saísse.

Relatos afirmaram que uma das estrelas russas na quadra havia pedido que medidas fossem tomadas, e os organizadores do torneio explicaram mais tarde que a bandeira havia violado as regras por causa de seu tamanho.













“Por isso, foi pedido ao patrono que retirasse a bandeira do recinto e, depois de o fazer, foi autorizado a permanecer no torneio”, disse. um porta-voz disse à Reuters.

Em referência à briga, Dolgopolov, que tem sido um comentarista constante da operação militar na Ucrânia, dirigiu-se “todas as pessoas que admiravam meu tênis e planejavam visitar os torneios dos EUA.”

“Eu pergunto [you] trazer uma bandeira da Ucrânia para todos os jogos russos ou bielorrussos que eles assistem”, ele perguntou, enquanto também ousava a ATP e WTA “para tentar este passo novamente”.

“PS – mantenha as bandeiras no requisito da política, para que eles não tenham motivos de ‘conto de fadas’ para pedir que você saia” acrescentou Dolgopolov, que se juntou às forças de defesa de seu país em Kiev no início do conflito com a Rússia.

Quando um usuário lhe disse que o torcedor não teria sido ejetado se sua bandeira fosse do tamanho regulamentar, a jogadora de 33 anos respondeu dizendo: “Realmente boa história, mas não.”

“Primeiro eles a expulsaram porque um jogador russo reclamou, depois eles inventaram uma razão que é uma ‘política’ que eles lembravam”. ele alegou.

Quando perguntado sobre o que suas ligações iriam realizar, Dolgopolov afirmou que “educa os jogadores”, e especialmente os da Rússia, mais os funcionários, afirmando “que eles têm zero direito de expulsar um fã apenas [for] vestindo uma bandeira silenciosamente e [calling] suas ações ‘não são legais’.”

“Espero que os torcedores os recebam ‘calorosamente’ pelo resto de suas partidas”, Dolgopolov havia desejado anteriormente no Twitter, acrescentando que “qualquer russo que seja insultado por uma bandeira ucraniana deve estar em casa, onde só vê sua bandeira doméstica.”

“Boa tentativa com sua política de tamanho de bandeira” Dolgopolov também disse enquanto marcava o Cincinnati Masters. “Deveria ter dito [at] o começo, não depois.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Medvedev aborda confronto de fãs (VÍDEO)

Com estrelas russas como o número um do mundo Daniil Medvedev ainda na disputa no evento masculino em Cincinnati, resta saber se as demandas de Dolgopolov serão atendidas lá ou no US Open em agosto e setembro, onde Medvedev terá como objetivo defender seus homens título de solteiros.

Talvez para a decepção de Dolgopolov, alguns setores da multidão em Cincinnati saíram ativamente em apoio a Medvedev durante sua vitória sobre o adversário holandês Botic van de Zandschulp na terça-feira – com o russo recebendo propostas de casamento.

Medvedev também foi elogiado por dedicar um tempo para assinar autógrafos na quadra depois que sua partida terminou após as 22h, horário local, em Ohio.

Apesar das proibições generalizadas de atletas russos e bielorrussos em outros esportes e em eventos específicos, como Wimbledon, os jogadores dos dois países foram liberados para competir como neutros nos torneios ATP e WTA.