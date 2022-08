Golfista processa emissora por US$ 750 milhões — CMIO Esportes

Patrick Reed está buscando indenização do Golf Channel e do comentarista Brandel Chamblee

O campeão do Masters de 2018, Patrick Reed, está buscando uma indenização de US$ 750 milhões depois de entrar com uma ação de difamação contra o Golf Channel e seu comentarista Brandel Chamblee nesta semana.

Em sua queixa, Reed, 32, afirma que Chamblee e o Golf Channel conspiraram com o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, para difamá-lo. “desde que ele tinha 23 anos.”

De acordo com a denúncia, isso foi feito por “falar informações com falsidade e/ou desrespeito temerário da verdade, ou seja, com dolo real e constitucional, omitir propositalmente fatos relevantes relevantes para enganar o público e direcionar ativamente [Reed] destruir sua reputação, criar ódio e um ambiente de trabalho hostil para ele.“













Reed e Chamblee têm disputas que remontam a 2019, quando Chamblee acusou Reed de trapacear no Hero World Challenge por melhorar sua mentira em um bunker pelo qual foi penalizado com duas tacadas.

Chamblee continuou a interrogar Reed não apenas pelas alegações de trapaça, para as quais ele recebeu uma carta de cessação e desistência dos advogados de Reed em janeiro de 2020, mas também pela decisão de Reed de se juntar à liga LIV Golf, apoiada pela Arábia Saudita, no início deste ano.

Reed está convencido de que as opiniões de Chamblee levaram os fãs a insultá-lo com insultos como “Você é uma merda!”, “Seu idiota!”e “Seu covarde!”, além de também chamá-lo de trapaceiro e incitando-o sobre seu relacionamento desgastado com seus pais.

Apesar de vencer o Masters e nove torneios no total no PGA Tour, Reed sente que a organização líder e seu comissário Monahan também o têm, o que o levou a se juntar ao LIV.

“Apesar de suas excepcionais conquistas no golfe de classe mundial, em junho de 2022, o Sr. Reed foi encerrado de forma construtiva como membro do PGA Tour, como resultado de ameaças feitas e ações tomadas por seu comissário Jay Monahan e seu PGA Tour, e assinou com o LIV Golf”, o processo alega, com a queixa apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas em Houston, que é a cidade natal de Reed.













O processo de Reed foi aberto por Larry Klayman, que talvez seja mais conhecido por falhar em sua tentativa de processar com sucesso o comediante Sacha Baron Cohen por difamação em nome do ex-candidato ao Senado dos EUA Roy Moore.

Embora o PGA tenha suspendido indefinidamente os membros que jogaram o primeiro evento do LIV em junho, Reed não se juntou à competição separatista até uma segunda competição realizada em Oregon no mês passado, mas também foi expulso do Tour.

Como Reed está processando o Golf Channel e Chamblee, um grupo de 11 ‘rebeldes’ do LIV Golf Tour, como são conhecidos Phil Mickelson e Bryson DeChambeau, está processando o PGA Tour pelas sanções que eles consideram prejudiciais às suas carreiras.