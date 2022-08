Novo bilionário surge como possível salvador do Manchester United — CMIO Esportes

Jim Ratcliffe, um dos empresários mais ricos do Reino Unido, confirmou que está interessado em concluir a aquisição do Manchester United em meio a relatos da mídia de que os atuais proprietários, a família Glazer, estão abertos a vender uma participação minoritária no clube.

O United, uma das maiores marcas do futebol mundial, está atualmente enraizado no pé da tabela da Premier League depois de perder os dois jogos de abertura sob a liderança do novo técnico Erik ten Hag – uma situação que novamente levantou dúvidas entre a base de fãs do clube sobre o propriedade ineficaz dos Glazers em meio a uma percepção de falta de investimento financeiro na equipe.

E o chefe do Ineos, Ratcliffe, que fez uma oferta tardia para comprar o Chelsea no início deste ano antes que a aquisição de Todd Boehly fosse oficializada, indicou que estaria interessado em buscar um acordo se o clube estiver potencialmente disponível.

“Se o clube estiver à venda, Jim é definitivamente um potencial comprador“, disse ele por meio de um porta-voz.

“Se algo assim fosse possível, estaríamos interessados ​​em conversar com vista à propriedade a longo prazo.”













Ratcliffe nasceu em Lancashire e é um torcedor ao longo da vida do Manchester United. Ele é o acionista majoritário do grupo químico Ineos, além de possuir um portfólio esportivo que inclui o lado francês Nice, o Lausanne-Sport da Suíça e a equipe de ciclismo Ineos Grenadiers, que tem ligações com a equipe Mercedes F1.

“Não se trata do dinheiro que foi gasto ou não gasto”, acrescentou seu porta-voz. “Jim está olhando para o que pode ser feito agora e, sabendo o quão importante o clube é para a cidade, parece que é a hora certa para um recomeço.”

A necessidade de pressionar o botão de reset é clara, a maioria dos fãs dirá. A propriedade da família americana Glazers tem sido tremendamente impopular, e há rumores de uma manifestação em Old Trafford antes do confronto de segunda-feira com o rival Liverpool.

Isso ocorreria após um protesto de maio de 2021 em Old Trafford, que viu o jogo em casa daquela temporada contra o Liverpool adiado.

O Manchester United tem sofrido com o baixo desempenho contínuo desde a aposentadoria do icônico treinador Alex Ferguson em 2013, e não ganhou nenhum título importante desde 2017, passando por vários treinadores de alto nível, como José Mourinho e Louis van Gaal.

O clube está atualmente lutando no mercado de transferências de verão e parece estar aquém da busca de meses pelo meio-campista holandês Frenkie de Jong, do Barcelona, ​​enquanto o futuro do atacante Cristiano Ronaldo se torna uma subtrama cada vez mais proeminente para distrair o jogador de Ten Hag. partidas iniciais, enquanto procura implementar seu estilo de jogo no time.













No entanto, grupos de torcedores do Manchester United alertaram os torcedores de que qualquer mudança na diretoria deve ser efetiva.

“Embora os adeptos tenham apelado à mudança, é claro que esta tem de ser a mudança certa,”, disse um porta-voz do Manchester United Supporters’ Trust à BBC.

“Qualquer potencial novo proprietário deve estar comprometido com a cultura, o espírito e as melhores tradições do clube. Eles precisam estar dispostos a investir para restaurar o United às glórias anteriores, e esse investimento deve ser dinheiro novo real gasto no lado do jogo e no estádio.

“Finalmente, qualquer nova estrutura de propriedade deve incorporar apoiadores, incluindo um grau de propriedade de compartilhamento de fãs, em seu modelo operacional.”

Atualmente, o Manchester United está avaliado em cerca de £ 5 bilhões (US $ 6 bilhões), mas de acordo com a Bloomberg, enquanto os Glazers estão considerando convidar investimentos minoritários, atualmente não há planos de vender uma participação majoritária no clube.

As notícias de possíveis ofertas pelo clube levaram o bilionário norte-americano Elon Musk a brincar nas redes sociais que estava buscando uma oferta pelo clube, mas depois esclareceu que não estava falando sério.