Gigantes russos confirmam acordo com montadora chinesa – CMIO Esportes

O time de futebol mais bem sucedido da Rússia em termos de títulos domésticos, o Spartak Moscou, anunciou que está em parceria com a montadora chinesa Chery para um novo acordo.

O Spartak, atual líder da Premier League russa, anunciou a notícia em seu site na quinta-feira, revelando que o acordo seria válido até o final da temporada 2022/23.

A montadora chinesa, com sede em Wuhu, fornecerá ao Spartak uma frota de veículos sob os termos do acordo.

O logotipo da Chery também será adicionado ao kit dos jogadores do Spartak, juntamente com os patrocinadores principais Lukoil, a tempo do próximo derby contra o rival de Moscou, o Dínamo, na capital russa, no sábado.

“Estamos confiantes de que nossa parceria será mutuamente benéfica, útil e frutífera”, disse. disse o diretor geral do Spartak, Evgeny Melezhikov.

“Estamos muito satisfeitos que uma empresa de desenvolvimento tão dinâmico como a Chery apoie a Spartak.”

O diretor da filial russa da Chery, Vladimir Shmakov, descreveu o Spartak, 22 vezes campeão soviético/russo, como um “lendário” clube.

“Este é um grande evento para nós, porque só o nome Spartak faz o coração de milhões de torcedores parar. É muito emocionante”, disse Shmakov.

A Chery também oferecerá aos fãs do Spartak serviços especiais e ofertas de carros favoráveis ​​se eles aderirem a certos programas, acrescentou.













O clube e a empresa também unirão forças para projetos de caridade, e a marca Chery será aplicada ao estádio Otkritie Bank Arena do Spartak.

A medida ocorre depois que algumas montadoras estrangeiras fecharam as portas na Rússia após o início do conflito com a Ucrânia, com empresas como Volkswagen, Renault e Mitsubishi encerrando a produção.

Em termos mais amplos de cooperação com a China, no entanto, o comércio russo com seu vizinho asiático deve atingir novos patamares, de acordo com o embaixador de Pequim em Moscou.

Zhang Hanhui disse na semana passada que o comércio total pode chegar a US$ 200 bilhões este ano.

“A cooperação comercial e econômica russo-chinesa mostra excelentes resultados e desenvolvimento sustentável, apesar dos testes associados à pandemia, à desaceleração econômica global e à difícil situação internacional e regional”. Zhang disse à RIA Novosti.













O Spartak espera que seus novos patrocinadores chineses possam levá-los ao sucesso quando viajarem para o Dínamo de Moscou no sábado.

Comandado pelo espanhol Guille Abascal, de 33 anos, o Spartak entra no confronto no topo da tabela russa com uma vantagem de dois pontos sobre o atual campeão Zenit St. Petersburg, após cinco jogos disputados.

O Dínamo, por sua vez, está em sexto lugar – conquistando nove pontos em cinco jogos, em comparação com os 13 do Spartak.

Totalmente dominante no futebol russo na década de 1990, os torcedores do Spartak foram forçados a esperar 16 anos entre os títulos conquistados em 2001 e 2017 – o último dos quais foi a última vez que venceram a primeira divisão russa.

No entanto, houve alegria de prata na última temporada, já que os rubro-brancos aliviaram a decepção do 10º lugar no campeonato com uma vitória dramática na final da Copa da Rússia contra o Dínamo.