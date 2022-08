Fã removido por gesto da Ucrânia em partida de tênis totalmente russa (VÍDEO) — CMIO Esportes

O torcedor foi convidado a deixar as arquibancadas durante a partida entre Anna Kalinskaya e Anastasia Potapova

Uma fã de tênis com uma grande bandeira ucraniana enrolada no corpo foi convidada a deixar as arquibancadas durante uma partida entre a russa Anna Kalinskaya e Anastasia Potapova durante a classificação para o Masters de Cincinnati no fim de semana, mostraram imagens.

A dupla russa esteve em ação neste domingo no torneio WTA de quadra dura, também conhecido como Western and Southern Open, com Kalinskaya vencendo a partida por 7-5 e 6-1 contra sua compatriota para garantir passagem para a chave principal do prestigiado evento americano .

Mas os procedimentos foram interrompidos em um momento quando uma mulher com uma grande bandeira ucraniana e usando uma guirlanda floral em estilo ucraniano na cabeça foi convidada a deixar as arquibancadas.

O jornalista de tênis Ben Rothenberg disse que a mulher era uma moradora local chamada Lola que estava assistindo a ação “silenciosamente” e estava com um amigo ucraniano.

A árbitra Morgane Lara foi vista conversando com o torcedor e foi citada dizendo que foi “não é legal” sentar com a bandeira, ao que a mulher respondeu que era “não é bom invadir um país.”

Segundo Rothenberg, a intervenção veio a pedido de um dos jogadores e a equipe de segurança se comportou “agressivamente” em direção ao ventilador.

No entanto, os organizadores do torneio esclareceram mais tarde à Reuters que a bandeira havia violado as regras por causa de seu tamanho.

“De acordo com a política de bolsas do Western and Southern Open, conforme declarado no site do torneio, bandeiras ou banners maiores que 18 x 18 [inches] (46 x 46cm) são proibidos”, um porta-voz disse à agência de notícias.

“Por isso, foi pedido ao patrono que retirasse a bandeira do recinto e, depois de o fazer, foi autorizado a permanecer no torneio.

“Qualquer dúvida sobre o árbitro de cadeira deve ser direcionada para o WTA Tour” acrescentou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Medvedev confronta torcedor do Montreal após abuso de ‘perdedor’ (VÍDEO)

Apesar das proibições generalizadas em outros esportes, os jogadores russos e bielorrussos podem competir nos circuitos de tênis WTA e ATP sob status neutro.

Depois que os oficiais do torneio em Wimbledon foram contra a corrente e os baniram da final da quadra de grama no início deste verão, a ATP e a WTA responderam tirando o Grand Slam de Londres de seus pontos no ranking em retaliação.