Ginasta russo ‘Z’ aguarda decisão do recurso — CMIO Esportes

Ivan Kuliak foi banido por um ano depois de subir ao pódio com um símbolo ‘Z’ em seu collant

O ginasta russo Ivan Kuliak pode esperar saber em meados de setembro se seu recurso contra a suspensão de um ano foi bem-sucedido, disse uma autoridade. Kuliak está protestando contra a suspensão que recebeu depois de aparecer no pódio de um evento da Copa do Mundo com um símbolo ‘Z’ preso ao collant.

O Tribunal de Apelações da Gymnastics Ethics Foundation (GEF) realizou audiências sobre o caso nesta semana, onde Kuliak e o presidente da Federação Russa de Ginástica Artística, Vasily Titov, foram autorizados a apresentar seus argumentos.

“As audiências foram realizadas ontem. A decisão será anunciada em um mês. Ivan e eu tivemos a oportunidade de expor nossa posição e explicar por que não concordamos com a decisão tomada. Ainda não há nada a comentar nesta fase”, disse. Titov disse à RIA Novosti Sport.













Kuliak, 20, foi banido de todas as competições por um ano pela federação mundial de ginástica, a FIG, em março.

Foi inicialmente alegado pelas autoridades russas que ele pelo menos continuaria a participar de eventos domésticos, embora essa decisão tenha sido posteriormente revertida por medo de que Kuliak pudesse ser sancionado pela FIG.

A controvérsia resultou de um evento da Copa do Mundo de Aparelhos realizado em Doha, no Catar, em março. Kuliak conquistou o bronze na competição de barras paralelas, enquanto a ucraniana Illia Kovtun conquistou o ouro.

Subindo ao pódio, Kuliak apareceu com um ‘Z’ preso ao collant. O símbolo é usado pelas forças russas na campanha militar na Ucrânia e é usado como demonstração de apoio por setores da população em casa.

Kuliak explicou mais tarde ao RT que ele e outros atletas russos no evento enfrentaram “provocação” de seus rivais ucranianos.

“Durante as apresentações, eles gritavam ‘Glória à Ucrânia!’ ou subir ao pódio envolto na bandeira nacional enquanto éramos considerados atletas neutros, e por isso nos sentimos desconfortáveis”, disse. disse a ginasta.