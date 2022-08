Biatleta sofre ‘massa de ódio’ por mudança de cidadania — CMIO Esportes

A ex-estrela júnior Ekaterina Bekh voltou à Rússia depois de deixar a equipe ucraniana

A ex-campeã mundial júnior de biatlo Ekaterina Bekh enfrentou ressentimento por seu retorno para competir na Rússia depois de representar anteriormente a Ucrânia, de acordo com um oficial.

Bekh, nascido em Khabarovsk, de 23 anos, competiu inicialmente pela Rússia antes de mudar para a Ucrânia em 2018.

Ela conquistou o ouro duplo no Campeonato Mundial Júnior IBU 2019 e fez sua estreia na Copa do Mundo sênior pela Ucrânia na temporada 2020/21.

No entanto, após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia em fevereiro, Bekh se viu forçada a sair da equipe ucraniana em um escândalo que acabou levando à saída do antigo chefe da Federação Ucraniana de Biatlo, Vladimir Brynzak.

Bekh está de volta à Rússia e competirá inicialmente pela equipe da região de Moscou, inclusive na Copa da Commonwealth no final deste ano.













A provação, no entanto, levou a críticas a Bekh de alguns setores, de acordo com o chefe do biatlo da região de Moscou, Aleksey Nuzhdov.

Nuzhdov também disse que Bekh precisaria readquirir um passaporte russo, que o abandonou para competir pela Ucrânia.

“Ela está solicitando a cidadania, não tinha passaporte russo e, antes de concluir a questão da obtenção, precisa concluir a questão da aquisição da cidadania. Este é um procedimento bastante demorado, mas está chegando ao fim”. Nuzhdov, que também é vice-presidente da União Russa de Biatlo, disse à Match TV.

“Claro, Ekaterina recebe uma massa de ódio. Nós nos comunicamos com ela com bastante frequência, a equipe é muito amigável”, disse. acrescentou o funcionário.

“Estamos prontos para oferecer suporte a qualquer momento. Agora ela está se preparando com calma e confiança para a Copa da Commonwealth.”

Também falando na Match TV, o bicampeão olímpico de biatlo Dmitry Vasilyev pediu compaixão pelo caso de Bekh e aqueles em situação semelhante.

“A transição [of athletes] da Rússia à Ucrânia, à Bielorrússia, Moldávia e Romênia costumava ser uma ocorrência comum. Ninguém nunca desenhou um aspecto político para isso”, disse. disse Vasilyev, que ganhou o ouro para a União Soviética nos Jogos de Inverno de 1984 e 1988.

“Acho que, embora seja quase impossível, devemos tirar o esporte do contexto político. Talvez essa suposição cause um sorriso, mas e se alguns atletas malucos começarem a atirar uns nos outros na pista?”













Vasilyev acusou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, de alimentar as chamas do ressentimento depois que sua organização recomendou a proibição de atletas russos e bielorrussos.

“Muitas vezes apliquei definições ao Sr. Bach que, na minha opinião, é a principal peste e destruidor do movimento olímpico, que pede a exclusão dos russos das competições em todos os esportes”, Vasilyev disse à Match TV.

Em outros lugares na terça-feira, a União Internacional de Biatlo (IBU) anunciou que seu Conselho Executivo recomendou uma proibição geral contínua de atletas russos e bielorrussos e a suspensão das associações dos dois países.

A questão será discutida no Congresso IBU na Áustria em setembro.