Novas reivindicações surgem na explosão explosiva da linha lateral do Chelsea — CMIO Esportes

Antonio Conte teria mirado palavrões no banco do Chelsea durante um derby de futebol em Londres

O catalisador para uma briga entre o técnico do Tottenham Hotspur, Antonio Conte, e o rival do Chelsea, Thomas Tuchel, foi revelado, segundo relatos.

A FA acusou os dois homens por sua conduta, que os viu se chocarem durante os 90 minutos de um empate em 2 a 2 entre seus times, e em tempo integral, quando Tuchel se ofendeu por Conte não fazer contato visual com ele durante o tradicional aperto de mão.

De acordo com o Bild na Alemanha, no entanto, foi o ex-técnico do Chelsea Conte gritando repetidamente “foda-se” no banco dos Blues durante o jogo que acendeu o pavio.

Quando o Tottenham empatou pela primeira vez aos 68 minutos, Conte acertou o rosto de Tuchel depois que o árbitro Anthony Taylor permitiu que o gol fosse válido.

Ambos os homens receberam cartão amarelo por suas brigas iniciais, e como Reece James colocou o Chelsea por 2 a 1 nove minutos depois, Tuchel correu pela linha lateral, que Conte mais tarde brincou que ele deveria tê-lo derrubado.

Em seguida, o conflito atingiu o auge, no entanto, quando Kane empatou pela última vez aos 96 minutos e Tuchel agarrou a mão de Conte durante o aperto de mão em tempo integral e os homens tiveram que ser separados mais uma vez.

…cartão vermelho em campo, mas ainda válido nas redes sociais. Mensagem tarde da noite de Antonio Conte para Tuchel no Instagram 😀⤵️ pic.twitter.com/lmYFxDEuKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 de agosto de 2022

Como ambos riram do incidente e alegaram que o assunto não iria além do campo de Stamford Bridge, agora está sendo alegado que Tuchel ficou irritado com a maneira como Conte se comportou durante o jogo com palavrões constantes direcionados ao banco da casa.

A FA também não estava preparada para deixá-los impunes depois de receber um cartão vermelho de Taylor na morte, e acusou os estrategistas de conduta imprópria.

“Thomas Tuchel e Antonio Conte foram acusados ​​de violação da regra E3 da FA, após o jogo da Premier League entre Chelsea FC e Tottenham Hotspur FC no domingo, 14 de agosto de 2022”, começou uma declaração da principal autoridade do futebol inglês.













“Afirma-se que o comportamento de ambos os treinadores foi impróprio após o final da partida. Thomas Tuchel e Antonio Conte têm até quinta-feira, 18 de agosto de 2022, para fornecer suas respectivas respostas”. acrescentou.

Enquanto a má conduta de Conte estava lá para todos verem, ele supostamente entrou em confronto com a estrela do Chelsea Mateo Kovacic no túnel também, já que Tuchel também criticou Taylor em sua entrevista pós-jogo.

Uma controvérsia adicional que surgiu da partida é o comentarista da Sky Sports Graeme Souness aprovando o drama e chamando o futebol de “jogo de homem”.

Amplamente criticado pela observação sexista percebida nas mídias sociais, Souness se recusou a recuar e afirmou que não se arrependia “uma palavra” do que ele disse.