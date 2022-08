Rússia responde a pedidos ‘politizados’ de extensão da proibição – CMIO Esportes

A União Russa de Biatlo reagiu após recomendações para que os atletas permanecessem banidos

A União Russa de Biatlo reagiu depois que funcionários do órgão internacional, o IBU, recomendaram estender a atual proibição de atletas russos de competições globais. Os chefes do biatlo russo acusaram o IBU de “hipocrisia” e “politizando” esporte.

A União Internacional de Biatlo (IBU) anunciou na terça-feira que seu Conselho Executivo recomendaria ao Congresso da IBU em setembro que a suspensão dos competidores russos e bielorrussos – originalmente imposta no início de março – deve continuar até novo aviso.

O Conselho Executivo da IBU também disse que a suspensão de filiação imposta aos sindicatos de biatlo russo e bielorrusso deve ser mantida, estabelecendo os termos para sua reintegração, que incluem exigências de que as organizações “claramente distanciar-se” do conflito na Ucrânia e “garantir que nenhum de seus oficiais ou atletas esteja ativamente envolvido nas forças armadas russas e/ou participe do esforço de guerra”.













Respondendo com uma declaração própria, a União Russa de Biatlo atacou a IBU por sua posição – até porque ainda estão em andamento disputas legais em relação à primeira proibição imposta pela organização global.

“A União Russa de Biatlo defende a resolução de disputas civilizada e legalmente motivada” um comunicado de imprensa lido.

“Anteriormente, a RBU, com a assistência do Comitê Olímpico Russo, recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne (CAS) contra as decisões da IBU sobre a suspensão de atletas e oficiais russos (datada de 1º de março de 2022) e sobre a suspensão da União Russa de Biatlo como um todo (datada de 28 de março de 2022) como discriminatória em base nacional e contrária à Constituição da IBU.

“Ambos os casos estão atualmente sob procedimento de arbitragem estabelecido no CAS e ainda não foram julgados ou avaliados legalmente.

“Acreditamos que as recomendações de hoje do Conselho Executivo da IBU em relação aos atletas da Rússia e da Bielorrússia são tão hipócritas e politizadas, também contradizem a Constituição da IBU e são tão prejudiciais ao biatlo mundial quanto as decisões de março.” acrescentou.

“De nossa parte, até 8 de setembro de 2022, conforme nos foi solicitado, a União Russa de Biatlo preparará um apelo legalmente justificado a todos os participantes do Congresso e membros do IBU, no qual nossa posição será detalhada.”













As ações do IBU contra a Rússia e a Bielorrússia seguem uma postura semelhante de várias outras federações esportivas após a recomendação inicial do COI em 28 de fevereiro de que os atletas dos dois países deveriam ser banidos das competições.

No entanto, ao suspender a adesão da Rússia e da Bielorrússia, bem como ao afastar os atletas, o IBU foi mais longe do que muitas outras organizações.

Autoridades russas e figuras do esporte têm consistentemente criticado as proibições impostas ao país como discriminatórias e permitindo que a política prejudique o esporte, apontando que outras nações envolvidas em conflitos ao longo dos anos – principalmente os EUA e seus aliados – não enfrentaram sanções de qualquer tipo. .