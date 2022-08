Medvedev se aproxima da garantia do primeiro lugar — CMIO Esportes

Daniil Medvedev precisa de mais uma vitória para garantir que ele entre na defesa do título do US Open no final deste mês como número um do mundo, depois que o russo superou o rival holandês Botic van de Zandschulp na segunda rodada do Masters de Cincinnati na terça-feira.

Medvedev emergiu de um teste complicado para vencer por 6-4, 7-5 na final da quadra dura, também conhecida como Western e Southern Open.

O segundo set em particular foi um desafio para Medvedev, que o descreveu como “não tão limpo” como ele foi forçado a salvar um set point em seu saque antes de ver a partida.

“A primeira partida é complicada e estou feliz por ter conseguido ir, e espero aumentar meu nível nas próximas partidas.” disse Medvedev, que foi dispensado na primeira rodada de ação.

O russo, de 26 anos, sabe que uma corrida até as quartas de final em Cincinnati garantirá que ele vá para o US Open no final de agosto com sua classificação de número um do mundo intacta.

Medvedev está atualmente desfrutando de uma 13ª semana no total no topo das paradas da ATP – um período recorde para qualquer profissional de tênis masculino russo.

Se ele cair no próximo obstáculo em Ohio, no entanto, a porta estará aberta para o atual número três do mundo, Rafael Nadal, ultrapassá-lo se o campeão espanhol de 22 Grand Slams for até o fim para conquistar o título.

Tendo ficado de fora do Aberto do Canadá com preocupações persistentes com lesões, Nadal começa sua campanha em Cincinnati contra o croata Borna Coric na quarta-feira.

Em seguida, Medvedev enfrenta o vencedor do encontro entre o canadense Denis Shapovalov e o americano Tommy Paul, com um potencial confronto nas quartas de final com Nick Kyrgios se aproximando.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Medvedev atordoado por Kyrgios em brasa

O em forma Kyrgios derrotou Medvedev em três sets na semana passada no Canadá, depois que o russo voltou à ação com uma vitória do título no Los Cabos Open, no México.

O encontro de Montreal com Kyrgios foi seguido por um incidente feio quando Medvedev confrontou um torcedor abusivo, embora houvesse cenas mais saborosas em Cincinnati, quando Medvedev ganhou elogios por dar autógrafos por toda a quadra após sua vitória, apesar do relógio já estar marcando 10h30. pm hora local.