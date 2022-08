Oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio é preso em caso de suborno — CMIO Esportes

Promotores no Japão prenderam o ex-membro do conselho das Olimpíadas de Tóquio 2020 Haruyuki Takahashi por suspeita de suborno, conforme relatado pelo jornal Asahi Shimbun.

Takahashi foi detido por suspeita de receber propinas no valor de centenas de bilhões de ienes da Aoki Holdings, uma varejista de ternos e patrocinadora dos Jogos realizados no ano passado, disse Asahi Shimbun.

Além de Takahashi, os promotores prenderam Hironori Aoki, ex-presidente da Aoki Holdings, e dois outros que ainda não foram nomeados conforme detalhado em um relatório da agência de notícias Kyodo.

No final de julho, os investigadores invadiram a casa de Takahashi e os escritórios da gigante de publicidade japonesa Dentsu Group, onde Takahashi era um ex-executivo da Dentsu Inc.













Relatos na época da operação alegaram que Takahashi recebeu mais de US$ 1 milhão da Aoki Holdings além dos pagamentos feitos pela empresa que já estavam sendo investigados por promotores em Tóquio.

O jornal diário de negócios Nikkei disse que Aoki pagou cerca de 230 milhões de ienes japoneses (US$ 1,7 milhão) a uma empresa subsidiária da Dentsu em 2017, com o dinheiro então transferido para uma empresa operada por Takahashi.

Dezenas de milhões de ienes foram corretamente transferidos para uma dupla de organizações esportivas, mas a empresa de Takahashi manteve uma sobra de 150 milhões de ienes (US$ 1,1 milhão), afirmou Nikkei.

O mesmo veículo também relatou como Takahashi e Aoki insistiram que não havia nada de ilegal no dinheiro, que o jornal Yomiuri colocou em um pagamento inicial de 250 milhões de ienes (US $ 1,9 milhão).

Citando uma fonte, o Nikkei explicou como Takahashi disse aos promotores que o dinheiro foi pago a ele em troca de um trabalho de consultoria realizado desde 2009, e não por nada que ele fez enquanto atuava como diretor do Comitê Organizador de Tóquio 2020.

Quando as incursões ocorreram, os promotores estavam investigando pagamentos supostamente inapropriados de 45 milhões de ienes (US$ 340.000) feitos a Takahashi, com Dentsu cooperando na investigação.

Em março de 2020, a Reuters afirmou que Takahashi recebeu mais de US$ 8 milhões do comitê de candidatura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 por atividades não divulgadas em 2013 e 2014.













Takahashi então disse à agência que isso incluía fazer lobby com membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), com o presidente do órgão, Thomas Bach, insistindo que os pagamentos não violavam nenhuma de suas regras.

Takahashi também sustentou que não houve nada impróprio sobre os pagamentos ou a maneira como ele os usou, mas o escândalo e sua prisão esta semana mancham ainda mais o legado de Tóquio 2020.

Ocorrendo no verão passado com um ano de atraso devido à pandemia, os Jogos seguiram em frente com um pano de fundo de desaprovação do público japonês que protestou contra eles na preparação.