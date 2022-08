Ronaldo promete revelar ‘verdade’ — CMIO Esportes

O ícone do futebol português tem história para contar e voltou a acusar a comunicação social de espalhar ‘mentiras’

Cristiano Ronaldo acusou a mídia de contar ‘mentiras’ sobre ele e ameaçou revelar tudo sobre sua saga de transferências em andamento com o Manchester United em uma próxima entrevista.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro juntou-se aos Red Devils pela segunda vez em sua carreira no verão passado, quando assinou um contrato de dois anos e deixou a Juventus.

Nas últimas semanas, no entanto, ele entregou um pedido de transferência e disse aos mancunianos que ouvissem ofertas razoáveis ​​de clubes em busca de futebol da Liga dos Campeões.

Ronaldo teria sido rejeitado por uma lista de grandes equipes, incluindo Paris Saint-Germain e Chelsea. Mas, dado o pesadelo do início de temporada do United, os relatórios agora estão confusos sobre se o clube está mantendo que seu número ‘7’ não está à venda ou que o técnico Erik ten Hag agora quer que ele se vá pela maneira pela qual ele está falhando em se recuperar. -integrar-se ao elenco depois de perder uma turnê de pré-temporada na Tailândia e na Austrália, citando motivos familiares.

Mais uma vez vasculhando as páginas de fãs do Instagram, Ronaldo respondeu a um post na noite de terça-feira e confessou ter anotado artigos sobre ele – com apenas cinco de um total de 100 sendo precisos, segundo a estrela.

“Eles sabem a verdade quando entrevistam um casal [of] semanas. A mídia está contando mentiras”, Ronaldo alegou.

“Tenho um caderno e nos últimos meses das 100 notícias que fiz, apenas cinco acertaram. Imagine como é. Fique com essa dica”, ele terminou.

Com exatamente duas semanas até o fechamento da janela de transferências, o tempo está passando para Ronaldo se afastar de seus atuais empregadores, que estão na parte inferior da liga, graças a derrotas preocupantes para Brighton (2-1) e Brentford (4-0).

Relatórios da Espanha nos últimos dias afirmaram que o Borussia Dortmund pode ser uma opção depois que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, entrou em contato com os gigantes da Bundesliga, com o Sporting como outra alternativa.













Ronaldo pode planejar sua entrevista reveladora para quando o mercado fechar até janeiro, quer ele tenha seguido em frente ou não. Mas para o ex-companheiro de equipe e lenda do United Gary Neville, ele deve se apresentar e falar o feijão imediatamente.

“Por que o maior jogador de todos os tempos (na minha opinião) tem que esperar duas semanas para contar a verdade aos torcedores do Manchester United?” Neville Perguntou no Twitter. “Levante-se agora e fale.”

“O clube está em crise e precisa de líderes para liderar. Ele é o único que pode agarrar esta situação pela nuca!” Neville estressado.

Na segunda-feira, o Manchester United recebe o rival Liverpool, onde uma derrota para os Reds, que empataram os dois jogos até agora em 2022/2023, os deixaria enraizados na última posição da primeira divisão inglesa e colocaria ainda mais o cargo do novo técnico Ten Hag. em risco.