Estrela banida após enfiar dedos no traseiro do rival (VÍDEO) — CMIO Esportes

Corey Norman ficará fora de ação por oito partidas da liga de rugby depois de ter sido suspenso por enfiar os dedos nas costas de um rival quando seu time Toulouse enfrentou o Warrington Wolves na Super League.

Norman é um ex-jogador do NRL e Queensland State of Origin em sua terra natal, a Austrália, mas atualmente atua na França.

Como as imagens mostraram, ele alcançou entre as pernas do jogador do Wolves, Oliver Holmes, durante a derrota por 32 a 18 para o time inglês e, em seguida, moveu seu “braço esquerdo e mão por cima de” Holmes e “em suas nádegas”, disse uma decisão.

Norman se declarou inocente das acusações, mas a presidente de seu tribunal, Sarah Wright, e dois ex-jogadores atuando como membros secundários foram “totalmente satisfeito” que o movimento de Norman foi intencional.

O jogador de 31 anos também foi multado em £ 500 (US $ 605) por “outro comportamento contrário” como parte de uma carga de Grau F.

“Em nenhum momento a filmagem mostra um agarramento dos shorts para empurrar Oliver Holmes para baixo, como descrito por Corey Norman”. a decisão acrescentou, com Holmes tendo reclamado imediatamente após o ato e também ajudando o tribunal a chegar a sua decisão com uma declaração.













Comparado a outros incidentes semelhantes, Norman saiu levemente com apenas uma suspensão de oito partidas.

No ano passado, o neozelandês Kenny Edwards foi impedido de jogar pelo Catalan Dragons por 10 partidas ao cometer o mesmo tipo de ato, e 2001 viu o ex-internacional australiano John Hopoate banido por 12 jogos depois de enfiar os dedos nas costas de três jogadores do norte de Queensland durante uma partida.

Como faltam apenas quatro jogos em sua campanha, Norman perderá o resto da temporada com sua equipe atual.

Ele se juntou ao Toulouse em abril e foi titular em todas as 11 partidas desde então, mas seu contrato, que vai até o final de 2022, ainda não foi renovado.

Se Norman receber mais tempo no Stade Ernest-Wallon, no entanto, sua proibição se estenderá até o próximo ano.