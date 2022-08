Jogadores russos e ucranianos conquistam o prêmio principal — CMIO Esportes

As estrelas do esports Team Spirit ganharam o cobiçado título PGL Dota 2 Arlington Major no Texas, marcando outro sucesso para o grupo composto por jogadores russos e ucranianos.

O Team Spirit foi para a grande final de domingo contra o PSG.LGD como o azarão, tendo sido derrotado por seus rivais chineses no início do torneio.

No entanto, o Team Spirit saiu por cima quando importava, vencendo por 3 a 1 uma equipe ligada ao gigante do futebol francês Paris Saint-Germain.

O sucesso rendeu ao Team Spirit $ 200.000 do pote total de $ 500.000 oferecido no evento dos EUA.

Também marcou outro grande triunfo para o Team Spirit nas competições de Dota 2 depois que eles venceram o The International 10 em outubro passado – novamente com a vitória sobre o PSG.LGD na final e, naquela ocasião, conquistando um prêmio gigantesco de US $ 18,2 milhões.













A Team Spirit é tradicionalmente uma equipe sediada na Rússia, mas abriu um escritório em Belgrado em março, após o início do conflito na Ucrânia.

A equipe que conquistou o sucesso em Arlington foi composta pelos jogadores russos Alexander ‘TORONTOTOKYO’ Khertek, Magomed ‘Collapse’ Khalilov, Yaroslav ‘Miposhka’ Naidenov e os ucranianos Ilya ‘Yatoro’ Mulyarchuk e Miroslav ‘Mira’ Kolpakov.

Após a vitória, o Team Spirit buscará defender seu título no The International 11, que está marcado para outubro em Cingapura.