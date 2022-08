Medvedev aborda confronto de fãs (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um desordeiro em Montreal chamou o número um do mundo do tênis russo de ‘perdedor’ depois que Kyrgios o derrotou

O número um do tênis mundial, Daniil Medvedev, comentou sobre um incidente que o viu confrontar um torcedor abusivo em Montreal que chamou o russo de ‘perdedor’ depois que ele foi derrotado por Nick Kyrgios.

A briga ocorreu depois que Medvedev perdeu o confronto das oitavas de final contra Kyrgios por 6-7, 6-4 e 6-2 no Masters de Montreal na quarta-feira da semana passada.

Como um clipe que surgiu no TikTok nos dias seguintes mostrou, Medvedev estava saindo pacificamente do Stade IGA com sua bolsa a tiracolo, mas depois se virou ao ouvir alguém chamá-lo de ‘perdedor’ e imediatamente confrontou o agressor enquanto a segurança invadia em torno do par.

Medvedev perguntou: “O que você disse?” e insistiu que estava “super calma” enquanto a conversa esquentava, deixando claro que ele não gostou da escolha de palavras do homem ou da falta de contato visual de seu detrator a quem ele contou: “Não olhe para baixo” antes de sair e apontar para trás.

Antes do Cincinnati Masters desta semana, Medvedev, 26, explicou a troca à mídia.

“Se alguém zombar de mim, eu responderei” Medvedev jurou.

“Seria ruim deixar as pessoas gritarem coisas ruins para mim e continuar andando.

“Vou perguntar qual é o problema dele.”

Medvedev também sugeriu que um dos pais da pessoa envolvida também era culpado.

“O pai do cara disse algo para mim também – eu digo para educar seu filho. Não vou deixar as pessoas zombarem de mim.”

Medvedev acrescentou que o abuso era incomum de se enfrentar pessoalmente, pois geralmente ocorre online.

“Esta é uma das primeiras vezes que aconteceu comigo, realmente não acontece muito. Nas redes sociais (críticas e insultos) estão um pouco fora de controle”, disse. disse o russo.













Como uma figura que teve seu quinhão de problemas com os desordeiros, e até mesmo foi expulso de sua derrota na final de Wimbledon para Novak Djokovic neste verão, Kyrgios correu para defender Medvedev no Twitter ao compartilhar o clipe.

“Comportamento nojento”, Kyrgios hesitou. “Este é o melhor que temos no esporte, os fãs precisam mostrar algum respeito.”

Kyrgios então recebeu seu próprio abuso pelo post, com alguns usuários dizendo que ele se comporta “bem pior”.

“Seus palavrões são muitas vezes vulgares, você mostra tendências violentas com esmagamento de raquetes e muito pior na frente de crianças assistindo. Sou fã de todos os tenistas e do que eles trazem para a quadra, mas o respeito é conquistado e vale para os dois lados. “ outra parte comentou.

E você, também! Você xingar é muitas vezes vulgar, você mostra tendências violentas com esmagamento de raquete e muito pior na frente de crianças assistindo. Sou fã de todos os jogadores de tênis e do que eles trazem para a quadra, mas o respeito é conquistado e vale para os dois lados — Margie 🏆×7 (@marjayhan) 14 de agosto de 2022

Este é um comportamento muito ruim, felizmente Medvedev pode lidar bem com essas situações. Quanto a você, Nick falar sobre respeito é… uma escolha. Você abusa de árbitros, oficiais, espectadores e atrapalha as partidas de seus oponentes quase sempre que pisa na quadra. Você não ajuda. — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) 15 de agosto de 2022

Kyrgios chamando Medvedev de o melhor do tênis é, obviamente, um aceno para o primeiro lugar do ranking ATP do nativo de Moscou.

Indo para o Masters de Cincinnati, Medvedev desfrutará de mais uma semana como líder e precisa de pelo menos duas vitórias no torneio, também conhecido como Western & Southern Open, para garantir a posição através da defesa de sua coroa do US Open em Flushing Meadows no fim do mês.

Sua vantagem agora é pequena, no entanto, com apenas 125 pontos no ranking separando sua contagem (6.885) e número dois de Alexander Zverev (6.760).

Em Cincinnati, Medvedev poderia deixar o incidente de Montreal para trás ao enfrentar e derrotar Kyrgios nas quartas de final, embora não haja ressentimentos entre os dois, conforme comunicado por Kyrgios lutando contra o canto de seu adversário.

Enquanto Zverev não fará o Western & Southern Open e desistiu, Medvedev enfrenta Botic van de Zandschulp nas oitavas de final na terça-feira.