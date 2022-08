PSG desesperado para reprimir megastars rivais – mídia – CMIO Esportes

As tensões aumentaram entre Neymar e Kylian Mbappé, que deve cobrar um pênalti quando o Paris Saint-Germain venceu o Montpellier no sábado

A estrela do Paris Saint-Germain, Neymar e Kylian Mbappe, estão a caminho de negociações de crise com o término de seu relacionamento no clube, segundo relatos da França.

As tensões entre a dupla, que se juntaram ao PSG no verão de 2017, ficaram evidentes no sábado durante e após a vitória por 5 a 1 sobre o Montpellier.

Mbappé perdeu uma cobrança de pênalti no início da partida, mas depois apareceu para passar por Lionel Messi e pedir que ele cobrasse um segundo pênalti, que Neymar recusou.

Neymar converteu a 12 jardas e depois marcou para completar dois gols.

Mais tarde no Twitter, no entanto, ele ‘curtiu’ um par de posts de contas de fãs de língua portuguesa que criticaram a atitude de Mbappé e como ele agora parece ter sido apontado como o principal cobrador de pênaltis do PSG depois de assinar recentemente uma extensão de contrato.

De acordo com o L’Equipe, o PSG e seus donos do Catar convocaram uma reunião de crise “muito em breve” para resolver as tensões entre dois de seus craques.

Depois que Mbappé esnobou o Real Madrid na primavera e assinou uma extensão de contrato de três anos no Parc des Princes, foi relatado que o vencedor da Copa do Mundo não foi apenas o jogador de futebol mais bem pago do jogo, mas também foi prometido uma revisão completa da Ligue 1 gestão de roupa.

Isso incluiu se livrar do ex-diretor esportivo Leonardo e do técnico Mauricio Pochettino, que foram substituídos por Luis Campos e Christophe Galtier, respectivamente, mas também houve rumores de que Mbappé havia solicitado a saída de Neymar também.













L’Equipe disse em seu relatório que Mbappé “não teria sido contra a ideia” da saída de Neymar, mas o contrato do brasileiro foi renovado até 2027, enquanto o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, descartou uma abordagem para ele.

Embora tenham se tornado amigos rapidamente em 2017, quando ambos se juntaram ao clube, Mbappé teria sido congelado por Neymar e pelo contingente de língua latina ou espanhola do PSG quando Messi chegou do Barcelona no verão passado.

Isso, portanto, empurrou Mbappé para o grupo francófono, pois sua continuação estava em dúvida na época.

No entanto, com a tinta ainda secando no novo contrato de Mbappé, que lhe concedeu maior poder, fontes disseram ao Get French Football que o jogador de 23 anos agora acha que só há espaço para duas estrelas no elenco.

Depois de aprender com Neymar na última meia década, Mbappé agora quer aprender com Messi, diz-se, e, portanto, vê seu novo rival como excedente às exigências.

Uau, faltou isso. Olha como Mbappé desiste de atacar quando percebe que não vão passar para ele. Não pintando bem… pic.twitter.com/idBiTjRCXr — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 14 de agosto de 2022

Mbappé também foi criticado pelos torcedores por parecer desistir de um contra-ataque quando a bola foi passada para Messi e não para ele em um vídeo viral da vitória do Montpellier.

Enquanto isso foi colocado para baixo “problemas pessoais” pelo L’Equipe e RMC Sport, Galtier agora tem um grande trabalho pela frente para consertar as cercas entre seus atacantes com sua próxima viagem a Lille na noite de domingo.