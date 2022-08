Lenda do futebol se recusa a se desculpar após comentários sobre ‘jogo de homem’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ícone do Liverpool, Graeme Souness, não se arrepende de ‘uma palavra’ do que disse após o clássico de Londres entre Chelsea e Tottenham Hotspur

O ex-meio-campista do Liverpool e moderno especialista da Sky Sports, Graeme Souness, se recusa a recuar depois de causar polêmica por se referir ao futebol como um “jogo de homem”. e insistiu que não se arrepende “uma palavra” do que ele disse na televisão britânica no domingo.

O jogador escocês, que venceu três Copas da Europa no auge dos Reds entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, estava fornecendo análises após um clássico disputado entre Chelsea e Tottenham Hotspur.

Quando a partida terminou em 2 a 2, os técnicos Antonio Conte e Thomas Tuchel, que se provocaram com comemorações exageradas de gols durante os 90 minutos, tiveram que ser separados depois que seu aperto de mão personalizado quase se transformou em uma briga.

Souness aprovou a paixão em exibição, comentando: “É um jogo de homem de repente, de novo” e adicionando: “Acho que recuperamos nosso futebol, pois eu gostaria de jogar futebol”.

“Homens nisso, golpe por golpe, e o árbitro deixando-os continuar com isso”, Souness, enquanto estava sentado ao lado da ex-internacional feminina da Inglaterra Karen Carney no estúdio Sky Sports.

“Também é um jogo de mulher”, apresentador Dave Jones se intrometeu, como Souness recebeu críticas online.

Reagindo ao furor de TalkSPORT na manhã seguinteSouness abordou a discussão dizendo: “Meus comentários ontem, eu disse que temos nosso jogo de volta. Esse é o tipo de futebol que eu lembro de jogar, e seremos melhores por isso… os homens estavam jogando com os homens, eles se recuperaram… foi um retrocesso, e eu acho que nosso futebol será melhor por isso.”

Quando perguntado se ele se arrependeu dos comentários, Souness confirmou: “Nem uma palavra disso.”

“Deixe-me explicar,” Souness continuou. “Há anos defendo que os árbitros têm um papel tão importante a desempenhar no sucesso da Premier League.

“Temos que ter cuidado com o que dizemos hoje e não tenho sido muito bom nisso”, disse. Souness confessou. “Mas estávamos nos tornando como outras ligas.

“Eles estavam apitando o tempo todo e não foi um bom relógio. Nosso jogo sempre foi único, mais carnudo, mais na cara e mais intenso e escapamos disso.

“Eu disse que tínhamos nosso jogo de volta, é o tipo de futebol em que me lembro de jogar.” “Foi um retrocesso e acho que nosso jogo será melhor por isso.” Graeme Souness aborda seus comentários ‘jogo de homem’ sobre a ação de ontem. pic.twitter.com/hEMMB0tGOL — talkSPORT (@talkSPORT) 15 de agosto de 2022

Souness disse que “Gostei de dois jogos de futebol ontem onde os homens estavam jogando com os homens e eles se deram bem e estavam brigando um com o outro”.

“Ok, eu não acho que devemos tolerar a coisa na linha lateral, mas eu estive lá. Se você está na linha lateral e as coisas não estão indo do seu jeito e você sente que houve uma injustiça. trabalhou a semana inteira por esses 90 minutos”, ele concluiu.













Os novos comentários de Souness provavelmente não agradarão a partes ofendidas, como Beth England, que recentemente venceu a competição feminina da Euro 2022 com as Leoas e contou ele para “entre no lixo”.

“Que coisa vergonhosa de se dizer depois do verão que este país acabou de ver” Inglaterra tuitou.

Em outro lugar no Twitter, ex-Chelsea e atacante da Inglaterra Eni Aluko notado como era o Souness “falar sobre ‘é um jogo de homem novamente’ sentou-se ao lado de uma centurião inglesa Karen Carney, duas semanas depois que as Leoas encerraram uma espera de 56 anos e venceram [the] Campeonatos da Europa.”

“Vamos. Não está tudo bem.” ela protestou.

Do jeito que as coisas estão, Souness ainda deve continuar em seu papel de comentarista, que na próxima semana envolve a cobertura de um empate de sucesso entre seu antigo clube Liverpool e seu arquirrival Manchester United na noite de segunda-feira.