Chefes de federações esportivas emitem termos de readmissão para a Rússia — CMIO Esportes

Funcionários da União Internacional de Biatlo recomendaram uma proibição contínua de atletas russos e bielorrussos

Oficiais da União Internacional de Biatlo (IBU) recomendaram uma proibição contínua de atletas russos e bielorrussos, também emitindo exigências às federações de biatlo dos dois países se quiserem que sua suspensão de associação seja suspensa.

A IBU anunciou pela primeira vez a proibição de competidores russos e bielorrussos no início de março, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Mais tarde, a IBU tomou a medida adicional de suspender a adesão das federações de biatlo da Rússia e da Bielorrússia, acusando-as de “violação de obrigações humanitárias”.

A IBU anunciou na terça-feira que seu Conselho Executivo recomendará ao Congresso da organização em setembro que as proibições de atletas russos e bielorrussos continuem, enquanto estabelece demandas para as federações de biatlo das duas nações se quiserem que seu status de membro seja restabelecido.













“O Conselho Executivo da IBU decidiu recomendar ao Congresso da IBU para manter a suspensão das RBU’s [Russian Biathlon Union] e BiFBs [Belarusian Biathlon Federation] adesão ao IBU até que certas condições sejam atendidas”, um comunicado de imprensa lido.

“O Conselho Executivo também está buscando a confirmação do Congresso da IBU por sua decisão anterior de que os atletas e oficiais russos e bielorrussos continuarão a não ter permissão para competir em eventos internacionais até novo aviso para proteger a segurança dos atletas e a integridade das competições da IBU.”

A decisão será apresentada para aprovação no Congresso IBU em Salzburg, Áustria, de 15 a 18 de setembro.

Se as suspensões de membros forem confirmadas, elas poderão permanecer em vigor até o próximo Congresso da IBU.

O Conselho Executivo da IBU também exigiu que, para que as sanções fossem levantadas, as federações de biatlo da Rússia e da Bielorrússia deveriam “demonstrar seu total compromisso em apoiar e promover os propósitos e princípios do IBU.”

Acrescentou que as duas organizações devem “claramente distanciar-se” do conflito na Ucrânia e “garantir que nenhum de seus oficiais ou atletas esteja ativamente envolvido nas forças armadas russas” ou “tomar qualquer parte” nos esforços militares.













“O Conselho Executivo do IBU acompanhará a implementação das condições acima e poderá suspender provisoriamente a suspensão imposta até o próximo Congresso, se considerar a seu critério absoluto que as condições acima mencionadas foram cumpridas”, acrescentou.

A declaração observou que “o RBU e o BiFB são solicitados a responder às moções e terão o direito de serem ouvidos no Congresso do IBU.”

O biatlo é apenas um de uma ampla gama de esportes em que os atletas russos foram afastados por causa do conflito na Ucrânia.

Autoridades russas e figuras do esporte descreveram as proibições como discriminatórias e minando o princípio do esporte estar fora da política. Também foi observado que outras nações – principalmente os EUA e seus aliados da OTAN – não enfrentaram sanções esportivas semelhantes ao longo dos anos, apesar de seus governos estarem envolvidos em conflitos em todo o mundo.