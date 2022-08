O pacificador do PSG revelado em meio a um confronto feio de megastars – CMIO Esportes

O zagueiro veterano Sergio Ramos teria se tornado um pacificador na noite de sábado no Paris Saint-Germain em meio a alegações de que a dupla rival Neymar e Kylian Mbappe quase chegou a brigar com “objetos lançados” nos bastidores do Parc des Princes.

As tensões entre os jogadores ficaram evidentes quando os campeões da Ligue 1 venceram o Montpellier em casa no fim de semana.

A certa altura da vitória por 5 a 1, Mbappé perdeu um pênalti e, em seguida, passou por Lionel Messi e exigiu que Neymar o deixasse marcar um segundo.

O brasileiro recusou o pedido do francês, converteu a cobrança de pênalti e fez dois gols.

Em outro incidente pelo qual foi amplamente criticado, Mbappé também foi visto de mau humor e desistindo durante um contra-ataque quando Vitinha passou a bola para Messi e não para ele, embora isso tenha sido posteriormente atribuído a “questões pessoais” que o jogador de 23 anos old está supostamente passando pela RMC Sport.

Como Neymar ‘curtiu’ algumas postagens no Twitter de contas de fãs de língua portuguesa que criticavam Mbappe, surgiram relatos de um colapso no relacionamento do par desencadeado pelo suposto apoio de Mbappe à contratação de Neymar, recorde mundial de 2017, a ser descarregada neste verão.

Uau, faltou isso. Olha como Mbappé desiste de atacar quando percebe que não vão passar para ele. Não pintando bem… pic.twitter.com/idBiTjRCXr — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 14 de agosto de 2022

De acordo com o Le Parisien, no entanto, o ex-capitão do Real Madrid Ramos, que se juntou aos gigantes apoiados pelo Catar no verão passado junto com Messi, atuou como um pacificador entre a dupla após a vitória do Montpellier.

No Twitter, um jornalista francês reivindicado que um confronto após a goleada de Montpellier viu a dupla quase chegar a golpes, bater cabeças e ter que ser separada por seus companheiros de equipe, pois objetos também foram lançados.

O L’Equipe disse na segunda-feira que o PSG havia ordenado negociações de crise entre a dupla. No entanto, foi relatado em outro lugar pelo Le Parisien que uma reunião com o novo diretor esportivo Luis Campos já ocorreu no domingo.

Campos, que conhece Mbappé desde os tempos em que estiveram juntos no Mônaco e até teria sido recomendado pelo jovem para substituir Leonardo devido ao poder que ele tem desde que assinou a prorrogação do contrato, explicou aos jogadores que seus problemas precisam ser discutidos em privado e não com o mundo inteiro assistindo.













Mbappé e Neymar teriam colocado seu conflito de lado, mas uma fonte disse ao Get French Football News na virada da semana que Mbappe acha que só há espaço para duas superestrelas na capital francesa e não três.

Aprendendo com Neymar na última meia década, desde que ambos se juntaram ao clube no mesmo verão, há cinco anos, Mbappé agora acredita que chegou a hora de aprender com Messi, o que torna Neymar um item descartável.

Com Neymar em ótima forma em 2022/2023 e já com cinco gols e três assistências, isso junto com seus altos salários e um contrato que vai até 2027 significa que vendê-lo não será tarefa fácil.

Mais provável do que o produto da academia do Santos sair é Cristophe Galtier ter que curar o relacionamento de Neymar com Mbappe, já que a batalha interna deles se tornando o catalisador de outra implosão na Liga dos Campeões pode custar o emprego do novo técnico.

Em um confronto dos campeões das duas últimas temporadas, o PSG enfrenta o Lille fora de casa no próximo jogo da Ligue 1 na noite de domingo.