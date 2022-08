Desculpa bizarra surge após estrela do beisebol ser banida por 80 jogos – CMIO Esportes

Fernando Tatis Sr. disse que o escândalo do filho aconteceu por causa de um corte de cabelo que deu errado

O pai de um jogador de beisebol banido alegou que um corte de cabelo ruim desencadeou a série de eventos que levaram seu filho a ser afastado por 80 jogos.

Fernando Tatis Jr. foi atingido com a pesada suspensão antes do fim de semana depois de testar positivo para a substância proibida clostebol, o que significa que ele perderá o resto da temporada por sua equipe, o San Diego Padres, e sua possível corrida nos playoffs.

Defendendo seu filho, que alegou que acabou violando a política de drogas da Major League Baseball (MLB) devido ao esteróide ser incluído em um medicamento para micose, Fernando Tatis Sr. “catástrofe.”

“Tudo isso aconteceu por causa de algo que não vale a pena este problema”, Tatis Sr. disse para o membro da MLB, Hector Gomez.

“Ele pegou um fungo por causa de um corte de cabelo. Seu erro foi não ler o que [a spray called trofobol] contém, que é o que aparentemente o torna culpado de algo totalmente desconhecido.”

“Isso é algo para a pele, algo que não melhora o desempenho e não tem testosterona. Não tem nada para ajudá-lo a melhorar no jogo”, disse. Tatis Sr., que passou 11 temporadas na liga principal, protestou.

“Foi um erro que poderia ter sido tratado de forma diferente”, Tatis Sr. aceitou.

“[But to] destruir a imagem de um jogador por uma coisa tão pequena, pois uma situação como essa é uma catástrofe. Não apenas para Tatis Jr., mas para todo o beisebol”, Tatis Sr. afirmou, ao mesmo tempo em que prevê que há “milhões de fãs que vão parar de assistir beisebol” por causa da fila.

Ao Midday Show, Tatis Sr. novamente reconheceu que seu filho havia escorregado por não perceber que o medicamento continha um esteróide, mas acrescentou que o escândalo “poderia ter sido gerenciado” melhor pela MLB.

“Não acho que houvesse razão para destruir a imagem de um jogador por algo tão pequeno quanto isso”, disse. Tatis Sr. disse.

Tatis Sr. reiterou que a linha é um “catástrofe” que poderia afastar milhões de fãs do beisebol, e também disse que era “uma decepção total para os fãs dominicanos” e para entusiastas em todo o mundo, “por algo tão insignificante que não valeu a pena”.

“É tópico” Tatis Sr. continuou. “O que saiu positivo no corpo do Jr. é uma coisa que não te dá força, antes de tudo, não amplifica seu [weight-training] regime, que é o segundo, não tem testosterona, que é o terceiro, não contém absolutamente nada que lhe dê uma vantagem no jogo.

“O que ocorreu é uma catástrofe para o beisebol”, ele ainda sublinhou.

Tatis Sr. também informou ao programa que ele e seu filho viajarão para várias ligas ao redor de sua terra natal para explicar sua versão do que ocorreu aos jogadores iniciantes no maior centro de talentos do esporte.













“Há algo que ninguém jamais poderá tirar: a graça com que Fernando joga o jogo”, Tatis Sr. estressado. “Não há ser humano que jamais será capaz de tirar isso.”

Tatis Jr. assumiu a responsabilidade por seu erro pelo qual disse não haver “sem desculpa”.

“Eu deveria ter usado os recursos disponíveis para garantir que nenhuma substância proibida estivesse no que eu tomei”, disse. ele confessou. “Eu falhei em fazê-lo.”

Com apenas 23 anos e assinando uma extensão de 14 anos e US$ 340 milhões em fevereiro do ano passado, ele ainda tem muito caminho pela frente para reconstruir sua reputação e consertar as coisas.