Recordista Messi é esnobado pelos organizadores da Bola de Ouro — CMIO Esportes

A France Football causou choque na sexta-feira ao omitir o atual detentor do prêmio, Lionel Messi, da lista de 30 finalistas para a Bola de Ouro pela primeira vez desde 2005.

Messi conquistou a maior honra individual do futebol pela sétima vez, um recorde, em 2021, mas uma temporada pouco lisonjeira, onde ele conseguiu apenas 11 gols no novo clube Paris Saint Germain, o deixou de fora da disputa pelo gongo.

Muitos torcedores naturalmente protestaram contra o desprezo de Messi online em plataformas de mídia social como o Twitter, o que forçou um dos jornalistas da revista que organiza o prêmio desde 1956, a France Football, a tentar esclarecer o assunto.

“Inevitavelmente, Lionel Messi, com suas 15 aparições consecutivas desde 2006, suas sete vitórias na Bola de Ouro, [and] seu status de titular, pesa muito quando se trata da escolha final”, Emmanuel Bojan começou a explicar.

“O argentino fez parte das discussões para integrar os 30, mas os novos critérios para a Bola de Ouro foram desfavoráveis ​​a ele: [the] desaparecimento do critério de toda a carreira de um jogador, e nova periodicidade, modelada em uma temporada de futebol e não mais em um ano civil, o que não permite integrar a Copa América de 11 de julho de 2021.

“E então, deve-se admitir que sua primeira temporada em Paris foi muito decepcionante, tanto em termos de impressão visual quanto em estatísticas”, disse. Bojan ainda ofereceu.

No entanto, apesar do Manchester United não se classificar para a Liga dos Campeões em seu retorno ao clube depois de se juntar da Juventus em um contrato de dois anos no verão passado, Bojan sugeriu que as estatísticas do rival de gerações de Messi e cinco vezes vencedor Cristiano Ronaldo “dizer o contrário”.

“Ronaldo se tornou o artilheiro do futebol nacional nesta temporada [117 goals]. Ele foi extremamente decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões com quatro gols fora do punho que deram ao Man Utd sete pontos.













“Na Premier League, ele tem 18 gols, incluindo dois hat-tricks. No total, 32 gols em 49 partidas não são tantos quanto em suas melhores temporadas, mas o suficiente para estar entre os 30 melhores jogadores do mundo“, Bojan insistiu.

Com Messi fora da disputa, outros favoritos ao prêmio incluem Karim Benzema, do Real Madrid, e a nova contratação do Barcelona, ​​Robert Lewandowski – os quais muitos sentiram azar de serem ignorados na última rodada.

Devido ao calendário da Copa do Mundo de 2022, a cerimônia da Bola de Ouro acontecerá em 17 de outubro em Paris deste ano, em vez de ocupar seu horário habitual no início de dezembro.