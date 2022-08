Equipes e atletas russos encontraram apoio improvável de um investigador-chefe canadense da Agência Antidoping da Palavra (WADA), que acha que foram tratados injustamente quando banidos por muitas federações esportivas.

Richard McLaren é um professor de direito que trabalhou para a WADA em um suposto doping patrocinado pelo Estado russo, o que Moscou nega, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014.

Com equipes e atletas russos banidos de muitos esportes, no entanto, depois que as federações esportivas seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) na primavera, a McLaren disse ao site esportivo alemão Sportschau.de que “a forma como são tratados não é justo”.

“Os atletas não iniciaram este conflito e não são responsáveis ​​pelo seu percurso”, ele disse em referência à operação militar na Ucrânia, que forneceu a base para a proibição.

“Essas são duas boas razões para deixá-los participar [in sports] novamente,” ele apontou.













Até que a Rússia deponha suas armas, no entanto, a McLaren não acha que atletas e equipes russas voltarão ao rebanho.

“Enquanto durar o conflito, a comunidade esportiva internacional não mudará a decisão que tomou”, disse. ele previu, enquanto também esperava que algumas partes russas se dirigissem ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para buscar uma ação legal sobre seu direito de competir.

“Caso o CAS decida a favor dos atletas, as federações serão forçadas a deixá-los competir novamente”, acrescentou. McLaren enfatizou, antes de terminar dizendo que “está completamente aberto” sobre se um juiz da autoridade com sede na Suíça decidiria a favor do lado russo ou da federação que os proibiu.

Nas últimas edições das Olimpíadas, a Rússia teve que se apresentar sob status neutro como Comitê Olímpico Russo (ROC), mas pode ser impedida de participar de Paris 2024 de qualquer forma, devido à proibição de equipes e atletas russos por órgãos como a World Athletics .