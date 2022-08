O chefe do Chelsea explica o extraordinário rompimento da linha lateral (VÍDEO) — CMIO Esportes

Thomas Tuchel e Antonio Conte receberam cartões vermelhos no final de um derby de Londres na Premier League

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, esclareceu seu confronto caótico com o adversário Antonio Conte, do Tottenham Hotspur, depois que seus times empataram em 2 x 2 em um aquecido derby de Londres pela Premier League no domingo.

A partida foi a primeira partida do Chelsea em casa na temporada, e os Blues se viram na frente depois que o novato Kalidou Koulibaly marcou aos 19 minutos.

Aos 68 minutos, Pierre-Emile Hojbjerg empatou para os Spurs, o que levou o ex-técnico do Chelsea, Conte, que conquistou seu último título da Premier League em 2017, a encarar Tuchel perto do banco de reservas e comemorar.

Inspirado por outro ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, Tuchel correu pela lateral quando Reece James colocou os londrinos do oeste por 2 a 1 com 13 minutos do fim.

Mas os pontos foram compartilhados quando Harry Kane marcou um polêmico empate aos 96 minutos, e houve mais drama quando Tuchel e Conte se envolveram em uma briga bizarra de aperto de mão que desencadeou mais uma briga e resultou em ambos os homens recebendo cartões vermelhos.

O incidente se tornou compreensivelmente viral, com um clipe já com quase 18 milhões de visualizações.

Depois que a poeira baixou, Tuchel usou sua entrevista pós-jogo para explicar como os estrategistas geralmente elegantes e inteligentes perderam a calma.

“Eu pensei que quando apertamos as mãos você olhou nos olhos um do outro” disse Tuchel. “Ele tinha uma opinião diferente. Não era necessário, mas muitas coisas não eram necessárias.”

Para este fim, Tuchel admitiu que talvez tenha ido longe demais com sua linha lateral.

“No meio [of it] Eu pensei que não deveria fazer isso, mas às vezes uma partida pega você e essa realmente me sugou. Foi pura alegria, pode ofender nossos adversários, mas eles fizeram o mesmo”, disse. disse o alemão.

Tuchel acrescentou que não tem intenção de continuar sua briga com Conte. “Não há ressentimentos. Sinto que foi um fair tackle dele e um fair tackle meu. Não nos insultamos, não nos batemos, estamos lutando por nossas equipes”.

Tuchel, em vez disso, concentrou sua raiva no árbitro Anthony Taylor, que ele sugeriu que nunca deveria arbitrar outra partida do Chelsea como uma petição online que já atraiu 80.000 assinaturas exigiu.

“Talvez seja melhor” afirmou Tuchel. “Talvez fosse melhor, mas também temos o VAR para ajudar a tomar as decisões certas”, disse. ele acrescentou, em referência a um incidente antes do gol de Kane na morte, onde Cristian Romero podia ser visto claramente puxando o cabelo do novo contratado do Chelsea, Marc Cucurella.

“Desde quando os jogadores podem ser puxados pelos cabelos? Desde quando é isso?” perguntou Tuchel.

“Se ele não vê, eu não o culpo. Eu não vi, mas temos pessoas no VAR que verificam isso e então você vê e depois?

“Como isso não pode ser um tiro livre e como pode não ser um cartão vermelho? Como? Isso nem tem a ver com o árbitro neste caso. Se ele não vê algo é por isso que temos pessoas para verificar se há um erro decisivo acontecendo”, Tuchel continuou, em referência ao VAR.

“Posso garantir que todo o vestiário, cada pessoa pensa isso”, Tuchel disse sobre maus-tratos percebidos por Taylor.

“Não consigo entender como o primeiro gol não é impedimento. E não consigo entender desde quando os jogadores podem puxar o cabelo de outras pessoas e ficar em campo e atacar no último canto.

“Isso para mim não tem explicação e não quero aceitar. Não tenho palavras para isso. Estou curioso para saber qual é a explicação para isso, mas os dois gols não devem valer e então é um resultado justo. Fomos brilhantes e merecemos vencer”, ele concluiu, em comentários que provavelmente o levarão a ser punido ainda mais pela FA.

🗣 “Só há uma equipa que merece vencer e fomos nós.” Thomas Tuchel acredita que o time do Chelsea foi roubado de uma vitória pic.twitter.com/DqmLyhQFM5 — Football Daily (@footballdaily) 14 de agosto de 2022

Quanto a Conte, ele se recusou a criticar Taylor. E ao dizer que achava que o “celebrações de ambos os lados foram celebrações muito boas” – e especialmente “a corrida, o salto!” de Tuchel – sugeriu que ele e o seu homólogo do Chelsea se mantivessem reservados quando as suas equipas se encontrarem novamente.

“Da próxima vez vamos prestar mais atenção e não apertar as mãos e resolvemos o problema”, comentou o italiano.

“Ele fica no banco dele, eu fico no meu banco, com minha equipe de um lado e não há problema quanto a isso. Seria uma pena se por esta situação perdêssemos o próximo jogo”, ele lamentou.

“Se vejo agressividade, minha resposta é agressividade”, Conte disse de seu MO.

“O árbitro me mostrou o cartão vermelho, mas não entendeu a dinâmica do que aconteceu. Mas está tudo bem. Tenho que aceitar. [it]” Conte confessou.













Em outros lugares do Instagram, no entanto, Conte continuou a vingança ao enviando uma mensagem atrevida para Tuchel.

Compartilhando uma imagem de seu rival prestes a partir pela lateral após o segundo gol do Chelsea, ele escreveu: “Sorte que eu não te vi… fazer você tropeçar teria sido bem merecido” e adicionou um trio de emojis chorando de rir.

Enquanto Chelsea e Spurs devem se encontrar em 25 de fevereiro, se não antes em uma competição da Copa da Inglaterra, eles agora esperam partidas contra Leeds United e Wolves, respectivamente, no próximo fim de semana, que tanto Tuchel quanto Conte podem ter que assistir do alto do campeonato. fica.