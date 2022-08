Ídolo do tênis ataca governo dos EUA por banimento de Djokovic — CMIO Esportes

As contínuas restrições do Covid-19 que impedirão o não vacinado Novak Djokovic de aparecer no US Open no final deste mês são “BS”, de acordo com o ícone do tênis americano John McEnroe.

O CDC americano relaxou suas diretrizes Covid-19 na semana passada, mas uma proibição de entrada no país para não-cidadãos não vacinados, como Djokovic, permanece.

O sérvio já foi forçado a perder dois eventos da série norte-americana de quadras duras depois de desistir do Aberto do Canadá na semana passada e do Cincinnati Masters desta semana.

Agora, o jogador de 35 anos parece quase certo de estar ausente novamente quando a ação em Nova York começar em 29 de agosto.













“Bem, em primeiro lugar, acho que é BS. Isso é o que eu acho,” McEnroe disse à Fox News Digital enquanto criticava a situação.

“Acho que ele deveria ter permissão para jogar. Minha opinião pessoal, como fui vacinado, tomei uma dose de reforço, isso vai de cada um.

“Se eu fosse ele, e não sou ele, ele ganhou muito mais majors do que eu, provavelmente porque ele cavou em seus calcanhares e encontrou esse equipamento, que vai, que poucas pessoas em qualquer esporte já encontraram, então isso faz parte do que o tornou tão grande, ele mantém suas armas.

“Ele tem todo o direito de tomar a decisão” acrescentou o jogador de 63 anos, que venceu quatro de seus sete títulos de simples do Grand Slam no Aberto dos EUA.

“O cara é um dos maiores atletas de qualquer esporte. Ele é muito cuidadoso com qualquer coisa que ele coloca em seu corpo. acrescentou McEnroe.

“Então, é frustrante ver neste momento… que ele não tem permissão para entrar no país agora porque não está vacinado.

“É realmente lamentável, mas essas são as regras que realmente temos agora com o governo. Eu não concordo com isso, mas ‘c’est la vie’ no momento.”













Os comentários ecoam o que McEnroe disse após a vitória de Djokovic em Wimbledon em julho, quando o veterano americano chamou a situação “ridículo” e acusou os políticos de “atrapalhando demais”.

Djokovic também foi forçado a perder o Aberto da Austrália no início do ano, quando foi deportado do país por causa de seu status de vacina.

O vencedor de 21 Grand Slams reiterou após sua vitória em Wimbledon que não estava disposto a ser espetado contra o Covid-19, mesmo que isso significasse perder a chance de conquistar mais títulos.

Djokovic é tricampeão do US Open e foi derrotado na final do ano passado pelo russo Daniil Medvedev. O sérvio está a apenas um Grand Slam do recorde histórico de Rafael Nadal de 22.

Tanto Nadal quanto o atual campeão Medvedev devem se alinhar em Flushing Meadows e também jogarão contra Cincinnati esta semana.

Djokovic ganhou apoio de colegas como o jogador norte-americano Tennys Sandgren, que acusou as autoridades do tênis americano de “vergonhoso” comportamento por não fazer mais esforços para obter uma isenção para Djokovic.

A comunidade sérvia nos EUA também instou diretamente o presidente Joe Biden a intervir e permitir a entrada de Djokovic no país.

Djokovic disse em mensagens recentes nas redes sociais que está grato pelo apoio e que continuará treinando totalmente para o Aberto dos EUA, caso receba boas notícias tardias.