Ronaldo é esnobado novamente na tentativa de fugir do Manchester United – mídia — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo foi rejeitado por duas das principais equipes da Itália, de acordo com o jornalista italiano Tancredi Palmeri.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro disse ao Manchester United no início do verão que queria deixar o clube devido à falta de futebol na Liga dos Campeões e ordenou que eles aceitassem ofertas razoáveis ​​para ele.

Embora isso não tenha acontecido, o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, ofereceu seu maior cliente a vários gigantes continentais como Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus e Atlético de Madrid – que o rejeitaram.

Com a janela de transferências fechando em 31 de agosto, agora parece que o jogador de 37 anos pode ter que honrar o contrato de dois anos que assinou com os Red Devils no verão passado, ao se juntar a eles da Juventus.

Com a lista de pretendentes de Ronaldo cada vez menor, agora foi afirmado que os rivais da Juve na Serie A na capital da moda, Milão, também perderam a chance de contratar o atacante.

“BOOM! Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Inter e ao Milan: rejeitado!” informou Palmeri.

BOOM!Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Inter e ao Milan: rejeitado! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 14 de agosto de 2022

Mais tarde no domingo, durante a derrota por 4 a 0 para o Brentford, onde Ronaldo pareceu esnobar Erik Ten Hag por um aperto de mão e instruções de seu assistente técnico Steve McLaren para aplaudir os torcedores do United, os mancunianos também negaram rumores de que o Português terá seu contrato rescindido.

“Não há mudança na posição do clube”, confirmou um porta-voz do clube via Sky Sports, apontando para a insistência do United de que Ronaldo não está à venda e continua sendo parte dos planos de Ten Hag.

De acordo com o Daily Mail na segunda-feira, no entanto, Ten Hag agora está considerando honrar os desejos de Ronaldo devido à sua atitude em relação à alta pressão e dificuldades em se reintegrar ao time enquanto come sozinho no complexo de treinamento de Carrington.

Detonando suas cobranças por sua exibição fraca no sábado e pedindo desculpas aos torcedores do United pela segunda derrota em dois jogos da nova campanha, Ten Hag ordenou que suas cobranças de baixo desempenho se apresentassem para o treinamento no dia de folga.

No calor de 30C (86F), o holandês disse ter feito cada um deles correr os 13,8 quilômetros (8,5 milhas) a mais que Brentford fez no sábado.

A Sky Sports disse que acredita-se que Ten Hag seja “horrorizado” pelos níveis de desempenho do United e deixou claro para os jogadores que eles decepcionaram a todos.













Que os jogadores mimados devem percorrer “paredes de tijolo” quando eles vestem a icônica camisa vermelha é inegociável, diz o mesmo relatório – além de revelar um sentimento de nível sênior no clube que o United não está pronto para disputar a Liga dos Campeões e a Premier League por mais cinco anos com uma política de recrutamento imediata em vigor.

Quando o United enfrentar o rival Liverpool – amplamente considerado o melhor time do país ao lado do atual campeão Manchester City – em sua próxima partida, o quão longe os homens de Ten Hag estão da elite pode ser perfurado ainda mais com outra derrota como a 5 -0 e 4-0 em casa e fora na última temporada.