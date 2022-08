Vencedor da Copa do Mundo é marcado como ‘predador’ no início do julgamento de estupro – CMIO Esportes

O zagueiro da França e do Manchester City, Benjamin Mendy, é acusado de oito acusações de estupro

Um promotor chamou o lateral esquerdo do Manchester City de Benjamin Mendy de “predador” no início de seu julgamento no Reino Unido, que o vê acusado de oito acusações de estupro, uma acusação de tentativa de estupro e outra acusação única de agressão sexual.

Mendy negou todas as acusações, mas é acusado de ter cometido os crimes entre outubro de 2018 e agosto de 2021 contra sete mulheres diferentes.

Abrindo o caso para a acusação, Timothy Cray QC disse que tinha “muito pouco a ver com futebol” e é mais sobre homens que “estuprar e agredir sexualmente mulheres, porque elas pensam que são poderosas e porque acham que podem se safar”.

Cray alegou que as vítimas eram “descartável” para Mendy, que está sendo julgado com seu compatriota Louis Saha Matturie.













As supostas ofensas de Matturie ocorreram entre julho de 2012 e agosto de 2021, e o viram acusado de oito acusações de estupro e quatro acusações de agressão sexual a oito mulheres jovens, o que ele nega.

Cray descreveu Saha como amigo e reparador de Mendy, cujo trabalho era “encontrar mulheres jovens e criar situações em que essas jovens possam ser estupradas e agredidas sexualmente”.

“Os atos que os réus fizeram juntos mostram indiferença insensível às mulheres que perseguiram”, Cray disse ao tribunal.

“Na mente deles, e isso não poderia ser mais claro, o fluxo de mulheres que eles traziam para suas casas existia puramente para serem perseguidos por sexo”, ele afirmou ainda, ao dizer aos jurados que eles devem ouvir 13 mulheres diferentes no julgamento que deve durar até 15 semanas.

Cray disse que a alegada perseguição dos réus às 13 mulheres os fez “predadores” e homens que foram “preparados para cometer crimes sexuais graves” quem “não aceitaria ‘não’ como resposta”, que ele enfatizou que os jurados “ouvir uma e outra vez”.

“Vulnerável, assustado, isolado – essas são palavras que você ouvirá de muitas testemunhas”, ele também disse ao júri.













“Pergunte a si mesmoves, à medida que você se aprofunda no que estava acontecendo, quem tinha o poder e o controle nas situações que essas mulheres vivenciaram e você vai ouvir falar?” Cray posou.

Mendy, que chegou ao clube vindo do Mônaco em 2017, não joga pelo Manchester City desde que foi suspenso no verão do ano passado depois que a polícia o acusou.

Detido sob custódia a partir de 26 de agosto, quando foi acusado de quatro acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual, ele foi libertado sob fiança em 7 de janeiro e obrigado a entregar seu passaporte.

Integrante da seleção francesa campeã do mundo de 2018 na Rússia, Mendy não fará parte da defesa do título dos Bleus no Catar no final deste ano.