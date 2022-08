Lenda do Chelsea deixa clube de infância Corinthians por ameaças de morte — CMIO Esportes

O ex-Chelsea e atacante da seleção brasileira Willian deixou o time de infância do Corinthians por receber ameaças de morte, de acordo com o jogador de 34 anos.

Depois de deixar o Brasil jovem para a Europa, muitas estrelas envelhecidas do “país do futebol” retornam à sua terra natal no crepúsculo de suas carreiras para um canto de cisne que os vê tentando retribuir o clube que lhes deu um início no jogo e seus fãs.

Para Willian, no entanto, sua tentativa de fazer isso deu terrivelmente errado e o viu expulso do clube pelos torcedores apaixonados do time de São Paulo, que o forçaram a encerrar seu mandato de quase um ano depois de se juntar ao Arsenal como agente livre em 2021.

“Não vim ao Brasil para ser ameaçado” Willian explicou aos repórteres do maior meio de comunicação do país, o Globo Esporte.

O ex-atacante do Chelsea e Arsenal, Willian, rescindiu o contrato com o Corinthians. Ele quer um novo desafio na Europa. 🚨🇧🇷 #transferênciasDiscussões em andamento para encontrar a melhor solução com seu agente. pic.twitter.com/fhaFwiOoJT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 de agosto de 2022

“Sempre que o Corinthians perdia, e se às vezes eu não estava bem no jogo, minha família recebia ameaças e xingamentos nas redes sociais.

“Minha esposa, minhas filhas… depois de um tempo [they] também começou a atacar meu pai e minha irmã”, ele adicionou.

Com os eternos adversários do Palmeiras conquistando títulos consecutivos da Libertadores na América do Sul equivalente à Liga dos Campeões e também liderando o campeonato, Willian foi atacado por alguns torcedores do Corinthians nas últimas semanas quando os vencedores do Mundial de Clubes de 2012 foram eliminados do Libertadores e Copa do Brasil.

As coisas estão melhorando um pouco com a equipe comandada por Vitor Pereira agora em segundo lugar no Brasileiro A e seis pontos atrás do líder Palmeiras.

Mas às vésperas de um clássico entre os dois arqui-inimigos marcado para sábado à noite, Willian rescindiu seu contrato como também confirmado por seus ex-empregadores.













“O Corinthians aceitou a demissão do atleta, a antecipação do fim do contrato. Willian alegou problemas particulares e familiares e a vontade de deixar o Brasil. O Corinthians lamenta, mas respeita a decisão do jogador”, disse. disse o clube em um comunicado.

Aproveitando a vida no oeste de Londres por sete anos, de 2013 a 2020, antes de se mudar para o norte para o Arsenal, onde passou apenas um ano, Willian agora está sendo ligado aos rivais do bairro do Chelsea e aos novos garotos da Premier League, o Fulham.

Ao se juntar a eles antes do fechamento da janela de transferências, Willian também teria melhores chances de fazer parte da lista de 23 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo de 2022 no Catar no final deste ano.