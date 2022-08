Presidente do UFC zomba de melhorias salariais de lutadores — CMIO Esportes

Dana White afirmou que seus lutadores de MMA são pagos ‘o que eles deveriam receber’

Os lutadores do UFC que esperam uma reformulação revolucionária da estrutura de remuneração da promoção de MMA de elite não devem segurar a respiração para que isso aconteça tão cedo, como sugerido pelos comentários que seu presidente Dana White fez em uma entrevista.

Enquanto aqueles no topo da árvore podem receber quantias que variam de US$ 500.000 a milhões, mais uma parte do pay-per-view por suas lutas, aqueles na parte inferior geralmente recebem míseros US$ 10.000 para mostrar e mais US$ 10.000 se vencerem. que viu White e o UFC fortemente criticados por nomes como o brincalhão do YouTube que virou boxeador Jake Paul.

Em um vídeo publicado pela GQ, porém, White abordou a discussão e disse que os lutadores “receber o que eles deveriam receber”.

“O boxe foi absolutamente destruído por causa do dinheiro e de todas as coisas que acontecem”, Branco afirmou.

“Isso nunca vai acontecer [in the UFC] enquanto estou aqui. Acredite em mim, esses caras recebem o que deveriam receber. Eles comem o que matam. Eles recebem uma porcentagem das compras do pay-per-view, e o dinheiro é distribuído entre todos os lutadores”, disse. White afirmou ainda.

Tocando sua própria trombeta, White também disse à GQ que não há “muitas coisas que você pode falar m*** sobre o UFC”.

“Se você olhar para o que fizemos com o negócio nos últimos 22 anos, é incrível. [They’ve] nunca foi feito, nunca, as coisas que fizemos no negócio de luta. Você sempre tem que ter algo para cagar, eu acho. E os lutadores sempre querem ganhar mais dinheiro”, ele continuou.

Nenhuma grande organização esportiva paga seus atletas tão mal quanto Dana White & UFC. Se você não vê isso, então você é uma das ovelhas de Dana. Eles continuam falando em esgotar 21 eventos seguidos, mas nunca falando em aumentar o salário dos lutadores, dando-lhes assistência médica e divisão justa de receita. https://t.co/ZdtV0MsrXk — Jake Paul (@jakepaul) 12 de agosto de 2022

Para aqueles com ideias acima de sua posição, White sugeriu que eles montassem sua própria promoção rival, que, embora não inspirada no pagamento de lutadores, o ex-campeão peso leve aposentado Khabib Nurmagomedov já fez com o Eagle FC.

“Se você não gosta, há uma solução simples para este problema. Vá começar sua própria organização de MMA – sem barreira de entrada”, Branco empacou.

“Torne-se. Pague o que você quiser pagar a eles. Já foi feito antes. Como funcionou para outros caras? Não bem. Cuide da sua vida.” Ele demandou.

Ao ouvir os comentários, o espinho regular no lado de White, Jake Paul, que constantemente desafiou White sobre o assunto e até fez um disco de rap sobre o tema no início deste ano, foi ao Twitter para dizer este “nenhuma grande organização esportiva paga seus atletas tão mal quanto Dana White e [the] UFC”.

“Se você não vê isso, então você é uma das ovelhas de Dana. Eles continuam falando em vender 21 eventos seguidos, mas nunca falando em aumentar o salário dos lutadores, dar-lhes assistência médica e [a] divisão justa de receita”, acrescentou Paulo.

“Se meu chefe me dissesse que eu nunca vou receber um aumento, eu pediria demissão e iria para algum lugar que realmente me valorizasse. Certo?” o brincalhão 5-0, em seguida, posou mais tarde.

“Mas e se seu chefe, que ganhou centenas de milhões com seu trabalho duro, lhe disser que não está aumentando seu salário mínimo e você não pode pedir demissão?”













O próximo grande show do UFC será o UFC 278, realizado em Salt Lake City no dia 21 de agosto e encabeçado pelo campeão dos meio-médios Kamaru Usman defendendo sua coroa contra Leon Edwards.

Antes da luta principal, Paulo Costa e Luke Rockhold farão uma batalha com os dois lutadores anteriormente críticos da remuneração dos lutadores.

Apenas alguns meses atrás, Rockhold questionou o que ele acredita ser uma quantia ruim paga por bônus como Luta da Noite e Performance da Noite.

“O que diabos estamos fazendo aqui? F****** bônus de $ 50.000 que estão sendo pagos por tipo duas décadas?” Rockhold protestou ao MMA Fighting.

“A avaliação da empresa está subindo bilhões de dólares, e ainda estamos presos em cheques de bônus de US $ 50.000?” o ex-líder dos pesos médios também perguntou.