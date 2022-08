Candidato do UFC derruba nocaute devastador no nariz no ex-campeão (VÍDEO) — CMIO Esportes

Marlon ‘Chito’ Vera se tornou viral no Twitter depois de desferir um chute de nocaute impressionante no ex-campeão Dominick Cruz no sábado, que imediatamente quebrou o nariz e possivelmente o mandou para a aposentadoria.

Procurando se impor na luta principal desde o início, Cruz saiu em missão em sua primeira partida desde a vitória em dezembro de 2021 sobre Pedro Munhoz.

Com Vera mantendo a compostura, porém, ele deu um contra-ataque de esquerda em Cruz que o colocou no chão do octógono antes que o bicampeão peso-galo de 37 anos conseguisse se levantar.

A luta foi mais ou menos assim durante toda a sua duração, com Cruz o agressor e Vera respondendo com figurões.

Derrubando Cruz com um grande direito, Vera podia ser visto tentando montar chutes após seus socos e depois desferiu o maior de todos aos 2:17 do quarto round.

Com a virada do jogo, Vera quebrou imediatamente o nariz de Cruz, que uma respeitada página de MMA disse que pode nunca mais ser o mesmo, e o árbitro foi forçado a intervir imediatamente assim que Cruz atingiu o convés pela terceira vez.

Refletindo sobre sua maior vitória na carreira, Vera admitiu que foi “difícil encontrar os chutes baixos”.

“Na quarta rodada, o treinador me disse, jogue uma bomba depois dos socos e você vai encontrá-lo”. Vera acrescentou, com este sábio conselho.

Subindo no ranking com 20-7, Vera agora está se aproximando de uma chance pela coroa de Aljamain Sterling com alguns fãs online pedindo para ele enfrentar Petr Yan em seguida se o russo vencer Sean O’Malley no UFC 280.

Depois de já ter dado ao impetuoso O’Malley sua única derrota na carreira, Vera claramente está de olho no prêmio.

"Eu vim para este esporte para ser campeão do mundo", ele afirmou.













“Eu não estou viajando. Eu vou continuar trabalhando e vou continuar arrasando. Eu vou ser campeão mundial do caralho.”

Em notícias animadoras, Cruz só perdeu para homens que já foram campeões mundiais em Henry Cejudo, Cody Garbrandt e Urijah Faber.

No entanto, agora, dados seus anos avançados e a maneira como ele foi finalizado na Pechanga Arena, além de ter sua carreira prejudicada por lesões, o franco californiano pode tentar pendurar as luvas e se concentrar em especialistas em tempo integral.