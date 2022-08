Hóquei russo chocado com a morte de treinamento de jovem — CMIO Esportes

O jogador morreu em um treino para a equipe juvenil do SKA St. Petersburg

As autoridades da cidade russa de São Petersburgo iniciaram uma investigação criminal sobre as circunstâncias da morte de um jovem jogador de hóquei do time local SKA.

O jovem, nomeado como Vsevolod Malkov de uma safra de jogadores nascidos em 2008, morreu após ser atingido por um disco em uma sessão de treinamento na quinta-feira.

A equipe anunciou a notícia em seu site, descrevendo o incidente como “uma terrível tragédia ocorreu para toda a família do hóquei.”

“Durante um dos exercícios, após um defensor [shot], o disco atingiu o jogador no peito na área do coração. O médico da equipe atendeu imediatamente o jogador de hóquei e chamou uma ambulância, que realizou as medidas de reanimação.

“O coração do jogador conseguiu dar partida, ele foi levado ao hospital, mas o menino não pôde ser salvo” acrescentou um comunicado de imprensa da equipe KHL.













O SKA, que é um dos maiores e mais bem sucedidos times de hóquei da Rússia, expressou suas condolências à família do jovem jogador, prometendo fornecer toda a assistência necessária e conduzir sua própria investigação.

O caso também foi retomado pelas autoridades locais, que anunciaram que estavam iniciando um processo criminal com base em possíveis “inflição de morte por negligência”.

“De acordo com dados preliminares, na tarde de 11 de agosto de 2022, um disco ficou sob a armadura de proteção de uniformes esportivos enquanto praticava momentos de jogo no gelo” disse um comunicado do Comitê de Investigação.

O técnico da equipe masculina do SKA, Roman Rotenberg, disse que ele e outros da organização estavam “chocado” pela tragédia.

“Não dormi a noite toda e pensei no menino. É difícil encontrar palavras para expressar toda a amargura e dor da perda, esta é uma perda irreparável para nossa academia, para o clube, para toda a grande família do hóquei”, disse. ele disse.

“Não há nada pior do que a morte de uma criança. Nós definitivamente forneceremos qualquer apoio financeiro necessário para sua família. Cada um de nós lamenta profundamente com os parentes do menino, ele permanecerá para sempre em nossos corações”.