Estrela de xadrez pró-Putin banida é premiada com honra estadual — CMIO Esportes

Sergey Karjakin foi presenteado com o prêmio pelo ministro do Esporte russo Oleg Matytsin

O grande mestre de xadrez russo Sergey Karjakin foi presenteado com a ‘Ordem de Mérito à Pátria’ por seus serviços ao seu país. Karjakin está atualmente banido das competições internacionais pela autoridade de xadrez FIDE por sua postura vocal em apoio ao presidente russo Vladimir Putin e à campanha militar na Ucrânia.

Karjakin, de 32 anos, foi presenteado com seu prêmio pelo ministro do Esporte russo, Oleg Matytsin, em uma cerimônia especial na sexta-feira, antes do ‘Dia do Atleta’ na Rússia, que é comemorado anualmente no segundo sábado de agosto.

Karjakin foi premiado com a segunda classe da honra, enquanto outros atletas russos, como o esquiador tricampeão olímpico Aleksandr Bolshunov, também foram homenageados.

“Gostaria de parabenizar a todos pelo nosso feriado profissional, em tempos de dificuldades nos unimos ainda mais, nos tornamos mais duros no cenário internacional”, disse. disse Matitsin.













“Todo mundo está olhando para nós, eles querem nos esmagar, impor sanções, mas somos como uma mola – quanto mais você pressiona, mais repele.

“As vitórias nos Jogos Olímpicos são um exemplo do nosso trabalho, como sinceramente sabemos confiar uns nos outros, parabenizo sinceramente a todos.”

Em meio a sanções generalizadas para atletas russos, o astro do xadrez Karjakin foi pessoalmente alvo da FIDE por sua posição sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia.

Nascido na Crimeia, Karjakin já representou a Ucrânia, mas mudou de aliança para a Rússia em 2009.

Ele apoiou a reunificação de sua península com a Rússia em 2014 e, no final de fevereiro deste ano, escreveu uma carta aberta ao presidente Putin expressando seu total apoio à operação militar.

A FIDE anunciou em março que estava banindo Karjakin por seis meses, enquanto outros jogadores russos podem competir individualmente em competições internacionais sob status neutro.

Desafiante ao título mundial em 2016 e ex-campeão mundial de blitz e xadrez rápido, Karjakin não vacilou em seu apoio a Putin e à campanha das Forças Armadas russas.

“Não vou negar, é desagradável. Mas, mesmo que eu pudesse voltar no tempo, escreveria palavras de apoio novamente? Claro que sim. Repito, não poderia ficar indiferente”, Karjakin disse em março.