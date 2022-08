McGregor apaga insulto dirigido a estrela russa — CMIO Esportes

Conor McGregor não é visto no cage há mais de um ano, mas isso não o impediu de mirar em seus rivais do UFC depois que ele twittou (e posteriormente deletou) um insulto vil ao desafiante ao título russo Islam Makhachev.

McGregor é conhecido por ser um dos lutadores mais eloquentes da história dos esportes de combate, mas é conhecido por se meter em uma série de problemas por algumas de suas declarações mais flagrantes, e apesar de ser o segundo melhor em sua rivalidade com Khabib. Nurmagomedov, McGregor começou a lançar bombas verbais contra o homem considerado o sucessor de Khabib.

No tweet excluído, McGregor parecia sugerir que os pais de Makhachev eram primos – mas depois pensou melhor e o removeu de sua página oficial no Twitter.

McGregor tem sido um fornecedor frequente da estratégia de twittar e excluir online, embora ainda não se saiba se ele é persuadido a remover as mensagens ofensivas por membros de sua equipe ou se ele simplesmente decide por si mesmo.

Apesar de toda a sua franqueza, McGregor permanece ligado a várias grandes marcas e foi recentemente confirmado como tendo um papel de protagonista no próximo reboot de ‘Road House’ do popular filme de ação dos anos 80.

Conor está se preparando para fazer uma superluta contra o Islã se vencer em outubro👀 — brian (@cryptobrian125) 10 de agosto de 2022

Hollywood tradicionalmente tem uma visão negativa da imprensa negativa associada às estrelas de seus vários projetos, embora permaneça especulação se o produtor Joel Silver ficaria desconfortável com algumas das várias declarações de McGregor.

Outros, no entanto, sugeriram que McGregor está tentando se posicionar para uma rachadura em Makhachev assim que ele retornar da grave lesão na perna que sofreu no octógono no ano passado contra Dustin Poirier.













“Conor está se preparando para fazer uma superluta contra o Islã se vencer em outubro“, escreveu um fã online.

Makhachev está programado para disputar o título vago dos leves do UFC contra Charles Oliveira em Abu Dhabi em outubro – com Makhachev criticando seu adversário por afirmar na mídia que ele preferia ter sido marcado contra o irlandês.

“Charles é muito bom, tem uma boa sequência de vitórias, venceu muitos adversários difíceis, mas para mim é constrangedor quando o campeão dos leves do UFC pede alguém como Nate Diaz ou Conor McGregor, que [last] ganhou como cinco anos atrás”, disse ele ao DC & RC da ESPN.

“Isso é embaraçoso porque ele disse que o Islã tem que lutar mais uma vez ou algo assim. Mas o UFC disse a ele: ‘Ei, se você não aceitar essa luta, vamos dar a chance para Michael Chandler.’ É por isso que ele levou essa luta.”