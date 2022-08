Barcelona finalmente consegue registrar a maioria das novas contratações antes do início da La Liga — CMIO Esportes

Quase todas as novas contratações de verão do FC Barcelona foram registradas antes do início da campanha da La Liga contra o Rayo Vallecano no sábado.

Apesar das dívidas de cerca de US $ 1,4 bilhão, o Blaugrana conseguiu atrair grandes nomes na janela do mercado de transferências de verão em andamento.

Estes foram Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie e Jules Kounde.

Enquanto Kessie e Christensen chegaram de graça do AC Milan e Chelsea, respectivamente, o resto do trio foi contratado por mais de € 150 milhões (US $ 154 milhões) graças ao uso de três ‘alavancas econômicas’.

Isso implica que o Barça venda 25% de seus direitos televisivos pelos próximos 25 anos para a empresa de investimentos americana Sixth Street, além de 24,5% do Barca Studios para Socios.com por um total combinado de cerca de € 667 milhões (US$ 684,5 milhões).













No entanto, a mudança que restava ainda não foi suficiente para convencer a La Liga de que o Barça conseguiu lidar com regulamentações financeiras rígidas depois que Lionel Messi caminhou para o Paris Saint Germain como agente livre no verão passado.

No entanto, depois que outra alavanca foi ativada na sexta-feira, o que envolveu a venda de mais 24,5% do Barca Studios por mais € 100 milhões (US $ 102,6 milhões) para a Orpheus Media, o Barça finalmente conseguiu registrar todos, exceto um de seus novos jogadores – Kounde – e também obter a luz verde para outros dois membros do elenco existentes que assinaram recentemente renovações de contrato em Ousmane Dembele e Sergi Roberto.

Apesar de ele ter feito uma participação especial na vitória por 6 a 0 do último fim de semana sobre o Pumas UNAM no troféu Joan Gamper, foi alegado que Kounde não está apto para o jogo.

Para garantir que ele possa concorrer contra a Real Sociedad no próximo domingo, o Barça terá que liberar espaço salarial com Gerard Piqué atualmente negociando uma redução salarial pela segunda temporada consecutiva e até mesmo se oferecendo para jogar de graça.

Nas próximas semanas, o espaço também pode ser aberto pelas possíveis saídas da dupla holandesa Sergino Dest e Frenkie de Jong, ambos ligados ao Manchester United.













Na sexta-feira, foi dito que o Barça estava pedindo € 20 milhões (US $ 20,5 milhões) do United por Dest, um preço pedido que os gigantes da Premier League querem reduzir ao incluir um de seus próprios jogadores em um acordo de troca parcial.

Quanto a De Jong, ele já havia se recusado a se juntar ao United devido à falta de futebol na Liga dos Campeões e ao desejo de ter sucesso sob o comando do técnico do Barça, Xavi Hernandez, depois que os clubes concordaram em uma taxa de € 85 milhões (US $ 87 milhões) por sua transferência.

No sábado, porém, o Sport na Catalunha afirmou que De Jong já disse a seus companheiros de equipe que pode estar aberto a uma mudança para Old Trafford depois de sentir que o Barça está tentando pressioná-lo a sair com a ameaça de uma ação judicial e uma campanha de difamação da mídia.