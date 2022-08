Medvedev atordoado por Kyrgios em brasa — CMIO Esportes

O atual campeão Daniil Medvedev foi expulso do Aberto do Canadá por Nick Kyrgios, enquanto o australiano continuava sua impressionante forma em Montreal na quarta-feira.

Recém-chegado de ganhar o primeiro título de simples da ATP em três anos, conquistando o Citi Open em Washington DC no último fim de semana, Kyrgios pegou um grande escalpe ao lutar para derrotar o número um do mundo Medvedev em três sets, 6-7(2), 6 -4, 6-2.

Medvedev, de 26 anos, estava entrando na partida depois de sua própria vitória pelo título no Los Cabos Open, no México, mas ficou em segundo lugar em um confronto de duas horas no evento ATP Masters 1000.

A derrota significa que Medvedev verá sua liderança no topo das classificações da ATP diminuir quando forem atualizadas na segunda-feira.

O Masters de Cincinnati é o próximo, e enquanto o número dois do mundo, Alexander Zverev, continua afastado por lesão, o número três, Rafael Nadal, disse que retornará depois de pular o Canadá como precaução de lesão – marcando uma ameaça ao status de Medvedev.

Kyrgios, por sua vez, venceu 14 de suas últimas 15 partidas de simples, com sua única derrota para Novak Djokovic na final de Wimbledon no mês passado.

“Eu tinha um objetivo muito claro de como eu ia jogar, muito saque e voleio, muito jogo agressivo da parte de trás. Kyrgios falou sobre sua vitória sobre Medvedev.

“Eu executei melhor do que ele, isso é tudo. Ele venceu o primeiro set e eu sinto que tive oportunidades lá também, então espero que eu possa continuar com isso.”

O australiano, de 27 anos, melhorou seu recorde de confrontos diretos contra Medvedev para 3-1, já que o astro nascido em Moscou lamentou as oportunidades perdidas.

“Para mim, hoje a maior diferença foi que falhei em alguns momentos importantes alguns chutes” disse Medvedev.

“Eu não perdi muito, mas perdi apenas alguns onde eu acho que poderia ser diferente, talvez na fase final de um torneio. É uma pena. Ao mesmo tempo, bem, é assim.”

Kyrgios – tão propenso a explosões na quadra – permaneceu focado apesar de perder o primeiro set.













“Ele foi ótimo. Ele estava jogando bem. Ele me venceu de forma justa, se podemos dizer assim. acrescentou Medvedev.

A derrota de Medvedev foi um dos vários choques em Montreal, já que cada um dos três primeiros colocados saiu do torneio.

O segundo cabeça de chave, Carlos Alcaraz, da Espanha, foi eliminado pelo americano Tommy Paul, enquanto o terceiro cabeça de chave, Stefanos Tsitsipas, da Grécia, foi derrotado pelo azarão britânico Jack Draper.

Essa série de derrotas faz com que seja a primeira vez que um evento Masters 1000 viu as três principais sementes perderem suas partidas de abertura desde Indian Wells em 1999.

A decepção também foi para a Rússia em Montreal, já que o quinto cabeça de chave Andrey Rublev sofreu uma derrota em dois sets para o rival do Reino Unido, Dan Evans, na segunda rodada.

Enquanto Medvedev voltará suas atenções para Cincinnati na próxima semana, o maior alvo no horizonte continua sendo a defesa de seu título do US Open quando a ação começar em Nova York em 29 de agosto.