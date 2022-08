Chefe olímpico comenta relações com Putin — CMIO Esportes

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que agora não é hora de suspender as proibições esportivas generalizadas à Rússia, ao discutir até que ponto as relações caíram após a cooperação anterior com o presidente Vladimir Putin.

O COI recomendou no final de fevereiro que as federações esportivas de todo o mundo se recusassem a convidar atletas russos e bielorrussos para eventos internacionais por causa do conflito na Ucrânia.

O COI também despojou várias figuras russas – incluindo Putin – das honras olímpicas que lhes haviam sido concedidas.

O conflito na Ucrânia prejudicou ainda mais as relações COI-Rússia depois que elas já foram esticadas por acusações de doping patrocinado pelo Estado – marcando um declínio constante desde os dias em que a Rússia recebeu com sucesso os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi.













Falando ao Bild, o chefe do COI alemão Bach foi questionado sobre sua antiga cooperação com Putin e o fato de que o par foi anteriormente considerado por alguns como tendo um “amizade.”

“A amizade é interpretada muito rapidamente do lado de fora”, disse Bach.

“Trabalhamos muito bem e muito próximos com a Rússia e Putin durante os Jogos de 2014. Ele também respondeu às nossas demandas lá. Um exemplo: o direito do movimento LGBTQ à liberdade de expressão.”

O homem de 68 anos acrescentou que as alegações subsequentes de doping patrocinado pelo Estado de atletas russos – que a Rússia nega há muito tempo – bem como a reunificação com a Crimeia e as tensões na Ucrânia “levou essas relações com a Federação Russa e o presidente a um impasse virtual”.

Bach frequentemente insiste em suas alegações de que as atuais recomendações para proibições de atletas russos serviram em parte para protegê-los da suposta hostilidade que enfrentariam fora de sua terra natal.













Bach insistiu ao Bild que o governo russo era o único “punido” por ser “responsável” para a operação militar na Ucrânia.

“Aqui, solicitamos com sucesso a todas as federações internacionais que não haja eventos esportivos internacionais em solo russo e bielorrusso”, disse. acrescentou Bach.

“Nós emitimos esta recomendação e ela permanece. Agora não é hora de reverter essa recomendação e reverter a postura.

“Também recomendamos não convidar atletas russos ou bielorrussos: sem hinos, sem bandeiras, sem cores. E tomamos uma decisão, pela primeira vez na história do COI: revogamos uma medalha que o presidente russo Putin recebeu em 2001.”

Bach criticou, no entanto, a proibição imposta pelo torneio de tênis de Wimbledon a estrelas russas e bielorrussas no início deste ano, sugerindo que foi um exemplo de inferência política em um esporte em que os jogadores foram amplamente liberados para competir como neutros.

“Isso é totalmente contra nossas regras e contra nossa missão. Você sabe exatamente o quão tensa e conflituosa é a situação geopolítica, não apenas em relação à Rússia e à Bielorrússia”, disse Bach.

“Os governos vão decidir amanhã, os atletas deste ou daquele país também não são bem-vindos. Então o esporte faria parte do sistema de sanções e contra-sanções que é muito comum no momento”.













Bach aparentemente admitiu que a vontade de sancionar a Rússia estava longe de ser universal.

“Como organização mundial, você tem que pensar: essas sanções da Rússia estão sendo suportadas por menos de 50 países do mundo”. disse Bach.

“Isso significa que temos cerca de 150 Comitês Olímpicos Nacionais no COI cujos governos não impuseram nenhuma sanção à Rússia. E eles nos perguntam: Por que vocês estão reagindo aqui? Só porque é na Europa? O que você fez com o Iêmen, com o Afeganistão? E a Etiópia, e o Mali?

“Você tem que ver essa visão de mundo. Não devemos nos render a essas sanções políticas e boicotes políticos”.

Apesar das alegações de Bach de que o COI está tentando encontrar o equilíbrio certo, autoridades russas e figuras do esporte criticaram as proibições impostas aos atletas de seu país como discriminatórias e permitindo que a política minasse os princípios olímpicos.

A campeã olímpica russa de salto em altura, Mariya Lasitskene, batizou Bach “hipócrita” por argumentar que as proibições protegem parcialmente os atletas russos.

O tricampeão mundial acusou o presidente do COI de “coragem e dignidade” recomendar o levantamento das suspensões.