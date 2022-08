O porta-voz presidencial Dmitry Peskov comentou depois que a Lituânia despojou duas ex-estrelas olímpicas de uma honra de estado

A Lituânia atravessou o “limites da razão” ao despojar ex-dançarinas olímpicas do gelo Margarita Drobiazko e Povilas Vanagas de um prêmio estadual depois de se apresentarem em um show na Rússia, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Drobiazko e Vanagas – que participaram de cinco edições dos Jogos Olímpicos de Inverno e conquistaram o bronze do Campeonato Mundial para a Lituânia durante seus dias de competição – estão participando do espetáculo ‘O Lago dos Cisnes’ organizado pela ex-campeã olímpica russa Tatiana Navka em Sochi.

O presidente lituano Gitanas Nauseda anunciou esta semana que, em resposta, ele estava removendo a ‘Ordem de Gediminas’ que foi concedida à dupla em 2000. A ameaça de retirar a russa Drobiazko de sua cidadania lituana também foi levantada.













O porta-voz do Kremlin Peskov – que é casado com a organizadora do show Navka – afirmou que os esforços para ‘cancelar’ a Rússia e punir qualquer um que se associe ao país foram inúteis.

“Vemos que tantos países estão cruzando alguns limites da razão”, Peskov disse à televisão estatal russa, de acordo com a TASS.

“É possível negar Tchaikovsky? É impossível. É possível negar a Rússia? Não é

“Quer você goste ou não, simplesmente não é possível. É possível negar os prêmios que foram ganhos pelos atletas… que garantiram que a bandeira da Lituânia fosse hasteada? Também é impossível”, acrescentou Peskov.

A RIA Novosti informou que Peskov estava pessoalmente presente na apresentação de ‘O Lago dos Cisnes’ no Iceberg Skating Palace de Sochi na quarta-feira para presentear Drobiazko e a colega Victoria Sinitsina com flores.

A ex-campeã olímpica de dança no gelo Navka prometeu apoio a Drobiazko, 50, e seu parceiro Vanagas, 52 anos.













“Tenho vergonha dessas pessoas que fazem isso. Tenho certeza de que eles ficarão envergonhados com o tempo”. Navka disse sobre a decisão das autoridades lituanas.

“Para Rita e Povilas, esta é a vida deles, patinaram a vida inteira, defenderam a honra do país [Lithuania]eles são os favoritos não só dos espectadores lituanos de patinação artística, mas de todo o mundo.

“Não importa que prêmios sejam tirados deles agora, ninguém tirará as ordens de amor das pessoas que elas têm em seus corações” acrescentou Navka.

Os organizadores do espetáculo de gelo ‘O Lago dos Cisnes’ disseram que as ameaças da Lituânia não impedirão que Drobiazko e Vanagas continuem a aparecer como planejado, com o show programado para acontecer até 18 de setembro. O casal de dança no gelo, que também é marido e mulher , atualmente residem na Rússia.