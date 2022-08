Fotos do cadáver de Kobe Bryant compartilhadas ‘para rir’ – advogado – CMIO Esportes

O ícone do basquete Kobe Bryant e sua filha morreram em um acidente de helicóptero no início de 2020

Vanessa Bryant, a esposa da lenda da NBA Kobe Bryant, quebrou no tribunal durante as declarações de abertura em um julgamento de privacidade contra os socorristas que supostamente compartilharam fotos do cadáver da estrela do basquete após um acidente de helicóptero que o matou, seu jovem filha e outros sete em janeiro de 2020. O erro do piloto foi o culpado pelo acidente.

O advogado de Bryant, Luis Li, culpou um “cultura da insensibilidade” entre deputados e bombeiros do condado de Los Angeles depois que fotos de celular foram capturadas no local do acidente, e alegaram que elas foram usadas para “fofocas visuais” e que foram compartilhados”para rir.”

“Eles foram compartilhados por deputados jogando videogame“, disse Li no tribunal. “Eles foram compartilhados repetidamente com pessoas que não tinham absolutamente nenhum motivo para recebê-los.”

Li adicionou as fotos mostradas “fotos de corpos quebrados, close-ups de membros e carne queimada.”













No entanto, a defesa argumentou que as evidências fotográficas tiradas pelos socorristas eram uma ferramenta crítica usada na época para ajudar outras pessoas a navegar até a cena do acidente, que estava em uma área de difícil acesso das colinas de Calabasas, perto de Los Angeles.

“A fotografia do local é essencial”, argumentou o advogado J. Mira Hashmall.

A viúva de Bryant ficou visivelmente afetada pelo detalhe gráfico em que seu advogado descreveu o compartilhamento das imagens, bem como seu conteúdo, e disse que seu conhecimento da existência das imagens da cena do acidente compôs o que já era a pior experiência de sua vida.

“26 de janeiro de 2020 foi o pior dia da vida de Vanessa Bryant”, disse Li. “O município piorou muito. Eles derramaram sal em uma ferida aberta e esfregaram.”

Imagens de câmeras de segurança foram exibidas ao tribunal, mostrando um xerife de folga mostrando as imagens em seu celular para um barman em um bar, após o que o homem recua visivelmente. Os dois homens foram vistos rindo no bar algum tempo depois.

Li também detalhou que as fotos foram compartilhadas por bombeiros em um banquete de premiação e que foram posteriormente distribuídas para cerca de 30 pessoas.

Vanessa Bryant, Li disse: “serão assombrados pelo que fizeram para sempre” e afirmou ainda que vive com medo constante de seus filhos um dia verem as fotografias online. Li acrescentou que o condado de Los Angeles falhou em seu dever de prestar contas de cada cópia digital das fotografias e protegê-las da distribuição.













Hashmall, no entanto, disse que as autoridades foram diligentes no manuseio das fotografias.

“Eles não estão online. Eles não estão na mídia. Eles nunca foram vistos pelos próprios demandantes”, disse Hashmall, acrescentando que todas as cópias conhecidas foram excluídas.

“Isso não é um acidente. Isso é uma função de quão diligentes eles foram.

“Não há dúvida de que essas famílias sofreram. É indescritível. Mas este caso não é sobre a perda do acidente. É sobre as fotos,” ela adicionou.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou um projeto de lei logo após o acidente, chamado Kobe Bryant Act, tornando ilegal compartilhar fotos de uma pessoa morta de um local de acidente, a menos que para fins relacionados ao caso.