Primo Khabib ganha chance pelo título mundial – mídia — CMIO Esportes

Usman Nurmagomedov desafiará Patricky Pitbull pelo título dos leves do Bellator

Usman Nurmagomedov, 24, primo mais novo do invicto ex-campeão do UFC Khabib, pode ser o próximo homem com seu famoso sobrenome a ganhar um título mundial de artes marciais mistas depois que foi divulgado que ele desafiará o brasileiro Patricky Pitbull pelo título dos leves do Bellator em Novembro.

Muito parecido com seu primo superstar, Usman também está invicto em sua carreira de artes marciais mistas ainda em desenvolvimento (15-0) e foi impecável em suas primeiras quatro partidas na gaiola do Bellator desde que estreou com a organização em abril do ano passado.

De acordo com o MMA Junkie, ele passou por um duro teste para se tornar um campeão mundial. O atual campeão Patricky Pitbull (24-10) tem sido forte no Bellator e pode se orgulhar de mais de 20 lutas pelo grupo desde sua estreia em 2011, enfrentando nomes como Michael Chandler, Eddie Alvarez e Benson Henderson ao longo dessa corrida .

O brasileiro conquistou o título mundial vago em novembro passado, quando derrotou o companheiro de equipe de Conor McGregor, Peter Queally, no segundo round de sua luta principal em Dublin. A vitória vingou um nocaute técnico marcado pelo irlandês em sua primeira luta em maio anterior.

O título dos leves do Bellator havia sido deixado vago pelo irmão mais novo de Patricky (e atual campeão dos penas) Patricio várias semanas antes.













Usman Nurmagomedov, por sua vez, entrará na luta depois de três vitórias consecutivas no primeiro round – o mais recente deles foi uma vitória no mata-leão contra o americano Chris Gonzalez.

Seu sucesso no cage do Bellator é espelhado por outro primo de Khabib, Umar, que também possui uma invencibilidade de 15-0 – com suas três vitórias mais recentes no UFC.

Abubakar Nurmagomedov, por sua vez, é o único membro de sua família a ter sofrido uma derrota no UFC ou no Bellator depois que o lutador dos meio-médios foi derrotado por David Zawada em sua estreia no UFC em Moscou em 2019.

A luta Nurmagomedov x Pitbull está marcada para o dia 18 de novembro. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o card da luta.