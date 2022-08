Ativistas trans invadem sessão de treinamento de rugby na Inglaterra — CMIO Esportes

Ativistas expressaram sua oposição às recentes restrições a jogadores trans no rugby

“De coração partido” Os defensores da igualdade irritados com as recentes restrições de gênero do rugby interromperam uma sessão de treinamento com a seleção feminina da Inglaterra para expressar sua consternação com as diretrizes que restringem os cenários em que os jogadores transgêneros podem competir.

Entre os manifestantes estava Emily Hamilton, 46, que disse que várias figuras do esporte estão revoltadas com as regras que proíbem mulheres transgênero de jogar ao lado e contra mulheres cujo gênero foi registrado como feminino no nascimento, depois que estudos detalharam possíveis riscos à saúde e segurança.

“Sou fã dos Harlequins, mulher trans e ex-jogadora de 18 temporadas, mas desde a semana passada estou proibida de jogar rugby agora.”, disse Hamilton, que ajuda a liderar o grupo de igualdade de apoiadores do QuinsPride.

“Não iremos embora até que nossas vozes sejam ouvidas.”

O grupo, que acenou com bandeiras rosa e azul na sessão de treinamento, prometeu continuar protestando até receber uma resposta satisfatória após a votação da União Inglesa de Futebol de Rugby para proibir mulheres trans de praticar o esporte.

Movimentos semelhantes foram feitos por várias outras federações de rugby em todo o mundo.

Também foi sugerido que o grupo possa tomar medidas legais para contestar os resultados da votação em tribunal.

Hamilton acrescentou que a comunidade trans na Inglaterra foi informada pela forma do voto que eles não são bem-vindos no esporte, em meio a um debate crescente sobre a justiça e eficácia de permitir que mulheres trans joguem contra mulheres nascidas naturalmente, e os riscos de segurança associados a isso.

Isso ocorre na mesma semana em que a União Irlandesa de Futebol de Rugby disse sobre o assunto: “Pesquisas recentes revisadas por pares fornecem evidências de que existem diferenças físicas entre as pessoas cujo sexo foi atribuído como masculino e feminino no nascimento, e as vantagens em força, resistência e físico provocadas pela puberdade masculina são significativas e mantidas mesmo após a supressão de testosterona. ”













No entanto, Hamilton argumenta que o debate levou a uma onda significativa de intolerância contra a comunidade LGBT.

“O contágio disso é enorme,” ela disse.

“Como um torcedor trans de rugby, todas as ansiedades que eu achava que tinham ido embora anos atrás voltaram hoje aqui, chegando a Twickenham.

“Eu estava preocupado ‘qual seria minha recepção’, ‘como eu seria visto entrando no chão’? Essas são coisas que eu deixei para trás, e elas estão todas de volta agora por causa dessa terrível guerra cultural.”