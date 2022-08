Chefe do Real Madrid emite resposta brutal à pergunta de Ronaldo (VÍDEO) — CMIO Esportes

O Real Madrid não entrará no sorteio de Cristiano Ronaldo depois que o presidente do clube, Florentino Perez, descartou as especulações de que a estrela portuguesa poderia voltar a se tornar um ‘Galáctico’.

Ronaldo passou nove temporadas nas cores do Real Madrid depois de se mudar para os gigantes espanhóis no que era na época uma transferência recorde mundial, mas Perez descartou especulações de que a história pode se repetir depois de afirmar que o maior artilheiro de todos os tempos do clube é muito velho para ser considerado uma opção para o time de Carlo Ancelotti.

Ronaldo, que completa 38 anos durante a próxima temporada, vem agitando por uma saída do Manchester United há mais de um mês depois de informar o clube de seu desejo de sair em busca do futebol da Liga dos Campeões.

Mas até agora o vencedor de várias Bolas de Ouro não conseguiu garantir uma transferência de alto nível para longe de Old Trafford, já que uma série de clubes de elite da Europa se distanciaram de uma mudança para o artilheiro veterano.

Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid até agora se descartaram como o próximo destino de Ronaldo – mas talvez nenhum tenha sido tão desdenhoso do grande português do que o clube em que ele conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões.

“Assinar Cristiano? Novamente? Ele tem 38 anos!” brincou o chefe do Real Madrid, Perez, quando questionado por torcedores em um hotel em Helsinque, na Finlândia, logo após a vitória de seu time por 2 a 0 na Supercopa contra o Eintracht Frankfurt.

A demissão contundente de Perez da especulação de Ronaldo ocorre em meio à melhor forma da carreira do artilheiro do clube, Karim Benzema, que marcou 44 gols na temporada passada e é o favorito do apostador para ser nomeado vencedor da Bola de Ouro deste ano.

O principal desembolso de transferências do Real Madrid até agora neste verão foram os 72 milhões de libras (87,5 milhões de dólares) que eles desembolsaram pelo meio-campista francês Aurelien Tchouameni, além de garantir Antonio Rudiger em uma transferência gratuita do Chelsea.













O Real Madrid, no entanto, está trabalhando para diminuir a idade média de sua equipe. Benzema completa 35 anos logo após a Copa do Mundo, enquanto o meio-campista talismã Luka Modric completa 37 em setembro; fatores que tornam uma mudança para Ronaldo excepcionalmente pouco atraente do ponto de vista do perfil etário.

Enquanto isso, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, afirmou publicamente que vê Ronaldo como o chefe de seus planos nesta temporada, mas acredita-se que a posição interna do clube é que Ronaldo estaria disponível para os pretendentes se uma oferta atraente for recebida, e se eles podem obter o seu salário gigantesco fora da folha de pagamento.

No entanto, com Anthony Martial lesionado e Marcus Rashford ligado a uma transferência para o Paris Saint-Germain, as opções de Ten Hag na frente são escassas e, pelo menos por enquanto, o casamento de conveniência entre clube e jogador parece pronto para continuar.