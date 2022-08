Campeão mundial de esqui morre aos 19 anos — CMIO Esportes

O esqui esloveno está de luto pela perda de uma de suas estrelas mais brilhantes depois que a Associação de Esqui do país confirmou o falecimento de Hana Mazi Jamnik, de 19 anos, que morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto treinava na Noruega.

De acordo com uma reportagem da publicação norueguesa VG, Jamnik foi atingido pelo veículo na manhã de quinta-feira em um túnel no município de Strand do país.

O adolescente morreu pouco depois no hospital.

Entende-se que o acidente aconteceu enquanto Jamnik fazia um exercício de treinamento junto com outros companheiros de equipe. Nenhum de seus companheiros de equipe presenciou o acidente.

Um post de mídia social publicado pela Associação Eslovena de Esqui homenageou Jamnik, dizendo: “Você estará sempre em nossos pensamentos. Nós sentiremos sua falta.”

O condutor do camião foi acusado pelas autoridades norueguesas de violação da secção três da Lei de Trânsito Rodoviário e teve a sua carta de condução confiscada.

Uma amostra de sangue também foi coletada do motorista para determinar se ele estava sob a influência de alguma substância no momento do acidente, segundo Sveinung Andersen, da polícia local.

A representação legal do motorista disse que ele não admitiu culpa em relação ao incidente, e o descreve como um “acidente trágico”.

No entanto, ele admite que atingiu o jovem de 19 anos com seu caminhão, mas afirma que ele não teve culpa e também não estava dirigindo de maneira negligente.













Testemunhas do acidente estão sendo entrevistadas pela polícia na tentativa de reunir as circunstâncias do acidente fatal.

“É um acontecimento indescritivelmente triste. É um choque que algo assim aconteça. Isso é absolutamente terrível – em um passeio de treinamento em um dia ensolarado”, disse Anne Kroken, advogada nomeada para o caso.

Enquanto isso, o ícone do esqui norueguês Therese Johaug emitiu um comunicado à TV 2 para expressar sua tristeza com a notícia.

“Na maioria das vezes tudo corre bem, mas o que aconteceu é muito trágico”, ela disse.

“Eu simpatizo com os companheiros de equipe, treinadores, equipe de apoio e, em geral, todos que a cercam. Um acidente pode acontecer enquanto você dirige um carro, mas o que aconteceu hoje é simplesmente impensável. Doeu muito meu coração quando descobri quantas horas treino em estradas movimentadas.”

Jamnik era considerado um esquiador cross-country de imenso potencial. Ela ganhou o ouro nos 10km no Campeonato Mundial Júnior de Roller-ski no ano passado, e também ficou com a prata na categoria 13km.