Ícone da NFL arrastado de carro durante prisão (VÍDEO) — CMIO Esportes

Imagens dramáticas de câmeras corporais da prisão do ex-astro da NFL Marshawn Lynch, 36, mostram policiais do metrô de Las Vegas arrastando o cinco vezes jogador do Pro Bowl de seu carro depois que ele foi parado por suspeita de dirigir sob a influência de álcool.

Lynch, apelidado de ‘Beast Mode’, marcou 106 touchdowns como running back do Buffalo Bills, Seattle Seahawks e Oakland Raiders (agora Las Vegas Raiders), e tem sido considerado um dos personagens mais coloridos do gridiron, mas caiu em falta da aplicação da lei durante uma batida de trânsito na terça-feira – com imagens divulgadas ao público dois dias depois.

O vídeo mostra Lynch conversando com a polícia através de uma porta aberta em seu veículo, no entanto, ele se recusa a cumprir a ordem de sair do carro, levando os policiais a removê-lo à força.

“O carro não está ligado, o carro não está indo”, Lynch pode ser ouvido dizendo a um policial, aparentemente explicando que seu motor está desligado e ele não pretende fugir do local.

“Neste momento, se você não sair do veículo, será acusado de obstruir uma investigação”, responde um policial. “Isso é uma ofensa criminal e você vai para a cadeia.”

Lynch pede à polícia mais esclarecimentos momentos antes de ser arrastado para fora do carro – que mais tarde ele teria dito às autoridades que roubou.

Ele teria cheirado a álcool e adormecido várias vezes durante o interrogatório policial, enquanto o relatório da polícia também indicava que ele não cooperou enquanto estava sob custódia e uma cadeira de contenção foi necessária para tirar sangue dele à força.

A prisão de Lynch ocorreu às 7h30, horário local, em Las Vegas, depois que os policiais o observaram “dormindo ao volante com o veículo em uma condição impossível de dirigir” e com o pneu dianteiro esquerdo de seu carro faltando. Outro também apareceu plano.

Ele está enfrentando várias acusações: DUI, não fornecer prova de seguro, dirigir um veículo não registrado e não dirigir em uma via de trânsito.

Ele deve comparecer ao tribunal em 7 de dezembro. Ele tem duas prisões anteriores por questões semelhantes; um DUI em 2012 e uma taxa de condução imprudente de 2014.