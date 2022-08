Outra nação bloqueia jogadores trans de rugby — CMIO Esportes

A Irish Rugby Football Union (IRFU), o órgão que governa a equipe internacional de rugby número um do mundo, diz que alterará a política de participação de gênero para proibir que mulheres transgênero joguem ao lado de jogadoras adultas para “garantir a concorrência leal e a segurança dos concorrentes.”

“[We are] obrigados a adotar uma abordagem de precaução em relação ao jogo e treinamento no rugby de contato, uma abordagem que precisa ser aplicada para garantir a concorrência leal e a segurança dos competidores,”, afirmou o IRFU.

As mudanças introduzidas seguem medidas semelhantes implementadas pela RFU inglesa e outros órgãos governamentais em todo o mundo e, de acordo com a IRFU, ocorre após uma revisão de evidências médicas e científicas.

As novas regras formalizarão os requisitos que significam que o rugby feminino na Irlanda será restrito a jogadores cujo sexo foi registrado como feminino no nascimento.













A mudança ocorre em meio a estudos revisados ​​​​por pares que destacam as diferenças entre alguém cujo sexo foi registrado como masculino no nascimento em comparação com aqueles cujo sexo foi atribuído como feminino e afirmam que as mudanças corporais no físico de uma pessoa durante a puberdade masculina permanecem mesmo após a terapia de supressão de testosterona. .

Entretanto, os jogadores cujo nascimento foi registado como feminino podem continuar a jogar na categoria masculina desde que forneçam consentimento escrito e que seja realizado um estudo de avaliação de risco.

No entanto, os críticos das restrições de gênero impostas ao esporte argumentaram que as novas regras afetam apenas dois jogadores de rugby registrados em todo o país da Irlanda.

A Transgender Equality Network Ireland, um grupo cujo objetivo é salvaguardar os direitos das pessoas trans na Irlanda, afirmou recentemente que seriam “Muito desapontado” se o IRFU impôs a proibição de mulheres transgênero praticarem o esporte.













Mas enquanto os grupos de igualdade veem a questão como uma questão de participação, o IRFU e outros órgãos governamentais discordam e afirmam que é uma questão de saúde e segurança.

“O IRFU está comprometido com a inclusão e trabalhou com os jogadores e outros grupos da comunidade LGBT+ para explicar que essa mudança é baseada apenas em novas pesquisas relacionadas à segurança”, disse Anne Marie Hughes, do Spirit of Rugby, uma iniciativa da IRFU projetada para promover o esporte.

“Esta é uma área particularmente sensível e é importante que o respeito seja demonstrado a todos os membros da nossa família de rugby e à comunidade em geral.”