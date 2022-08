Ícone do Man United manteve mulher ‘como escrava’, ouve tribunal – CMIO Esportes

A lenda de Old Trafford, Ryan Giggs, está sendo julgada acusada de controlar comportamento e agressão

O ícone do Manchester United Ryan Giggs, que está sendo julgado acusado de comportamento coercitivo e abusivo em relação à sua ex-namorada Kate Greville e sua irmã, manteve Greville “como um escravo de todas as suas demandas”, O Manchester Crown Court foi ouvido na quarta-feira.

O ex-técnico do País de Gales Giggs, que é conhecido por ser um dos maiores jogadores de todos os tempos do Manchester United, é acusado de uma série de abusos de Greville ao longo de seu relacionamento, incluindo causar danos corporais reais a ela e o ataque comum de sua irmã mais nova Emma entre agosto de 2017. e novembro de 2020. Ele nega as acusações.

Durante um interrogatório, Greville disse que Giggs “me fez sentir como se eu tivesse que fazer o que ele disse, caso contrário, haveria consequências” e acrescentou que as acusações que ela fez à polícia foram “100%” verdadeiro.

Ela também rejeitou uma alegação de que uma alegação que ela fez de agressão contra Giggs em um hotel de Dubai em 2017 era um “pacote de mentiras” depois que ela disse que Giggs a arrastou nua para fora de um quarto de hotel junto com seus pertences, enquanto também feriu seu braço.













Giggs também teria agredido Greville e sua irmã em sua casa na Grande Manchester em 1 de novembro de 2020. Alega-se que ele deu uma cabeçada em Greville nesta ocasião depois que ela o confrontou sobre ele manter relações sexuais com várias outras mulheres.

Ela acrescentou que Giggs tentou afirmar o controle sobre vários aspectos de sua vida e que ele tentou “interferem na minha capacidade de interagir com minha família e elementos da minha vida social.”

Giggs era “legais”, disse ela, nos estágios iniciais do relacionamento, mas o comportamento dele ficou mais agressivo depois que passaram a morar juntos durante a pandemia de Covid-19.













“Ele era agressivo regularmente”, disse ela no tribunal. “Não era violência constante. Não havia violência regular, mas havia momentos em nosso relacionamento em que ele era violento.”

Enquanto em lágrimas no banco das testemunhas, ela elaborou: “Eu não podia acreditar nessa pessoa que poderia me mostrar isso [affection] poderia fazer isso comigo também. Eu não sabia quem era a pessoa real.

“Eu senti que era minha culpa ele ter feito essas coisas comigo… talvez eu o irritasse demais.”

Giggs jogou pelo Manchester United 963 vezes e foi técnico do País de Gales entre janeiro de 2018 e novembro de 2020. Ele renunciou temporariamente à luz das alegações e depois confirmou em junho deste ano que não voltaria ao cargo.

Rob Page assumirá o comando do País de Gales na Copa do Mundo deste ano no Catar.

O julgamento continua.