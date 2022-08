Real Madrid coroa rei da Supercopa — CMIO Esportes

Os gigantes espanhóis aumentaram o seu número de troféus com a vitória sobre o Eintracht Frankfurt em Helsínquia

O Real Madrid começou a sua nova campanha onde parou na época passada, acrescentando mais títulos à sala de troféus do Bernabéu ao bater o alemão Eintracht Frankfurt para erguer a SuperTaça Europeia no Estádio Olímpico de Helsínquia.

O atacante francês Karim Benzema – que esteve no auge das conquistas do Real na Liga dos Campeões na última temporada – se tornou o segundo maior artilheiro de todos os tempos do clube ao selar a vitória aos 65 minutos após combinar com Vinicius Junior.

O zagueiro David Alaba deu vantagem ao Real aos 37 minutos, quando chutou de perto, após Casemiro ter cabeceado a bola para ele.

A vitória por 2-0 da equipa de Carlo Ancelotti significou a quinta SuperTaça Europeia para o Real – um recorde conjunto ao lado de AC Milan e Barcelona.

Foi também o quarto triunfo pessoal de Ancelotti na Supercopa – duas vezes com o Real e duas com o Milan.

O Eintracht, vencedor da Liga Europa, era um rival espirituoso e lutou mais do que muitos esperavam, especialmente depois de entrar na partida após uma derrota por 6 a 1 na Bundesliga para o Bayern de Munique no fim de semana.

Mas o Real gradualmente assumiu o controle da partida, com Casemiro acertando o travessão com um chute após Kevin Trapp ter defendido um chute desviado de Vinicius Junior.

Benzema, de 34 anos, continua envelhecendo como um bom vinho francês e encerrou a vitória com seu gol depois de continuar a ligação com Vinicius, que se mostrou tão proveitosa na conquista da Liga dos Campeões e da Liga na última temporada.

O gol colocou Benzema à frente do grande espanhol Raúl na lista de todos os tempos do Real com 324 gols.

Apenas Cristiano Ronaldo se mantém acima do francês, com o atacante português marcando 450 gols durante seus nove anos no Bernabéu.

Real manager Ancelotti saudou Benzema como um “Lider do Time” e argumentou suas credenciais para uma primeira Bola de Ouro.

“Se estamos aqui, é em grande parte por seus méritos, ele marcou muitos gols, terminou bem a temporada, marcou um gol hoje e agora está indo para o prêmio Ballon d’Or”, disse. disse o italiano.

Ancelotti sugeriu que sua equipe pode lutar por todos os seis títulos que disputam nesta temporada e começou com a mesma formação em Helsinque que derrotou o Liverpool em Paris em maio.













No entanto, as novas contratações de verão Aurelien Tchouameni e Antonio Rudiger estavam entre os que foram introduzidos do banco para suas estreias formais.

“Eles estão acostumados a jogar juntos, estão à vontade, se conhecem” disse Ancelotti.

“Não fizemos um jogo espetacular, mas fomos muito sólidos. Nosso costume. O Eintracht estava muito fechado e tivemos dificuldade em encontrar o nosso ritmo, mas fizemos bem na altura.

“É difícil no início da temporada estar em sua melhor forma, mas agora vencemos para começar bem a temporada.”

O Real inicia sua busca pelo terceiro título da La Liga em quatro anos quando enfrentar o Almeria no domingo – e além disso terá como meta a 15ª coroa da Liga dos Campeões.