Williams derrotado após anunciar aposentadoria (VÍDEO) — CMIO Esportes

A despedida da ícone do tênis Serena Williams ao esporte que ela dominou por duas décadas está indo para uma estrela lenta depois que ela foi superada em dois sets por Belinda Bencic na segunda rodada do Aberto do Canadá.

Williams, 40, revelou no início desta semana em uma entrevista à revista Vogue que ela decidiu “evoluir longe do tênis”indicando que uma carreira recorde que lhe rendeu 23 títulos de Grand Slam de simples estava chegando ao fim – algo que não passou despercebido pela multidão da quadra central do Sobeys Stadium, em Toronto, que cumprimentou sua entrada na arena com uma ovação de pé.

O público foi preparado para o que provou ser a última aparição de Williams no torneio por um vídeo de homenagem que viu nomes como Billie Jean King, Coco Gauff e Emma Raducanu prestarem homenagem à estrela outrora dominante.

Serena Williams se emociona quando os fãs mostram sua gratidão no final de sua partida final no Canadá 🥺(via Some1NamedRyan)pic.twitter.com/7R0DgDyYVm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 11 de agosto de 2022

Mas se um final de conto de fadas para a história de Williams no Aberto do Canadá – onde ela foi vitoriosa três vezes – era o desejo coletivo da multidão, o destino não o supriu quando o suíço Bencic entrou na terceira rodada com um 6-2, 6-4 vitória.

Williams teve um vislumbre de esperança no primeiro set quando ameaçou quebrar o saque de Bencic, mas a suíça se recuperou, mesmo que ela precisasse de cinco pontos para conquistar o primeiro.

Bencic parecia estar meia batida à frente o tempo todo. Ela assumiu a ascendência no segundo set, quando quebrou o saque de Williams, e não desistiu até a vitória ser confirmada.

“Foram 24 horas bem interessantes… Sou péssimo com despedidas. Mas, adeus Toronto”, disse Williams depois.

“Eu sempre tive momentos incríveis aqui dentro e fora da quadra. Voltarei apenas como visitante da cidade, mas fora isso tem sido notável.

“Foram muitas emoções obviamente,” ela adicionou.

“Adoro jogar aqui, sempre adorei jogar aqui. Eu gostaria de ter jogado melhor, mas Belinda jogou tão bem hoje.”

Bencic, que enfrentará o oitavo cabeça de chave Garbine Muguruza na próxima rodada, acrescentou sua própria homenagem: “Esta noite foi realmente especial, também é impressionante, pois é sempre uma honra interpretar Serena. Esta noite é sobre ela.”